Подарок Путину: Польша может прекратить платить за Starlink для Украины с 1 октября – министр

Уже с 1 октября Польша не сможет платить за услуги спутникового Интернета от Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По его словам, вето президента Кароля Навроцкого на продолжение помощи украинцам "режет вслепую".

"Решение Кароля Навроцкого фактически блокирует доступ Украины к интернету, ведь оно напрямую связано с законом о поддержке украинцев. В результате это означает остановку работы Starlink, которую Польша предоставляла Украине во время войны, а также конец поддержки хранения данных украинских властей в безопасном месте", - утверждает Гавковский.

Он добавил, что не представляет "лучшего подарка для армии Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета, который только что решил сделать президент".

"Господин президент, вы должны прекратить слепо бить по правительству ради политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут "Ганьба", другие - "Предательство соседа"!", - подчеркнул министр цифровых технологий.

Как пишет TVN24, Минцифры Польши сообщало, что на терминалы Starlink и их подписку для Украины в период с 2022 по 2024 год выделили почти 323 миллиона злотых. В 2025 году стоимость подписки, как ожидается, превысит 77 миллионов злотых.

Денежные средства берут из Фонда помощи, созданного на основании Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. По закону поддержка обеспечения связи через терминалы Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2025 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Недавно Украина стала одной из первых в мире стран, в условиях войны запустившей технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.