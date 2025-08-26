Подарунок Путіну: Польща може припинити платити за Starlink для України з 1 жовтня - міністр

Вже з 1 жовтня Польща не зможе платити за послуги супутникового інтернету від Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про продовження допомоги для українських громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За його словами, вето президента Кароля Навроцького на продовження допомоги українцям "ріже наосліп".

"Рішення Кароля Навроцького фактично блокує доступ України до інтернету, адже воно напряму пов’язане із законом про підтримку українців. У результаті це означає зупинку роботи Starlink, який Польща надавала Україні під час війни, а також кінець підтримки зберігання даних української влади в безпечному місці", — стверджує Гавковський.

Він додав, щоне уявляє "кращого подарунка для армії Володимира Путіна, ніж відключення України від інтернету, що щойно вирішив зробити президент".

"Пане президенте, ви повинні припинити сліпо бити по уряду задля політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагаєте Росії. Одні скажуть "Ганьба", інші — "Зрада сусіда"!", — наголосив міністр цифрових технологій.

Як пише TVN24, Мінцифри Польщі повідомляло, що на термінали Starlink та їхню підписку для України у період з 2022 до 2024 року виділили майже 323 мільйони злотих. У 2025 році вартість підписки, як очікується, перевищить 77 мільйонів злотих.

Кошти на це беруть із Фонду допомоги, створеного на підставі Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Згідно із законом, підтримка забезпечення зв’язку через термінали Starlink надається до 30 вересня 2025 року.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2025 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Нещодавно Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.