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Подделки на 235 млн грн: подпольное производство духов ликвидировали в Харькове

Разоблачение производства
Подпольное производство духов ликвидировали в Харькове / ДПСУ

Военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела 4 пограничного отряда совместно с полицией ликвидировали масштабную схему изготовления и продажи фальсифицированной парфюмерии под марками известных мировых брендов. Примерная стоимость изъятого имущества, оборудования и сырья превышает 235 миллионов гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Организаторы схемы наладили полный цикл производства: закупали сырье, производили смеси, разливали их во флаконы, наклеивали фальшивые этикетки, инструкции и штрихкоды для придания товару виду оригинала.

Продукцию сбывали на рынках и торговых площадках Харькова, а также отправляли по почте по всей Украине через фиктивных предпринимателей. Только от имени одного из таких субъектов хозяйствования за полгода отправили подделок на сумму более 33 миллионов гривен.

Масштабы спецоперации и изъятое имущество

Правоохранители провели спецоперацию в два этапа в рамках расследования дел о незаконном использовании торговых марок и отмывании доходов. Во время первого этапа 11 августа в Харькове и Львове состоялось 10 одновременных обысков, где силовики изъяли более 543 тысяч флаконов фальсификата, производственные линии, упаковки, сырье и денежные средства.

3 сентября в Харькове провели еще четыре обыска, во время которых дополнительно изъяли почти 19 тысяч флаконов готовых духов, 30 станков для разлива и более 500 тысяч единиц тары и деталей. Общий вес изъятой контрафактной продукции, оборудования и компонентов достиг 130 тонн, а все вещдоки уже передали на экспертные исследования.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили нелегальный завод минеральной воды мощностью 2 000 бутылок в час. В Дрогобычском районе Львовской области полиция закрыла подпольный цех, который работал без соответствующих разрешений и нанес окружающую среду убытки на 2,4 млн грн.

Автор:
Максим Кольц

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