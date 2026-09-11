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Підробки на 235 млн грн: підпільне виробництво парфумів ліквідували у Харкові

Викриття вробництва
Підпільне виробництво парфумів ліквідували у Харкові / ДПСУ

Військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу 4-го прикордонного загону спільно з поліцією ліквідували масштабну схему виготовлення та продажу фальсифікованої парфумерії під марками відомих світових брендів. Орієнтовна вартість вилученого майна, обладнання та сировини перевищує 235 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Організатори схеми налагодили повний цикл виробництва: закуповували сировину, виготовляли суміші, розливали їх у флакони, наклеювали фальшиві етикетки, інструкції та штрихкоди для надання товару вигляду оригіналу. 

Продукцію збували на ринках і торговельних майданчиках Харкова, а також відправляли поштою по всій Україні через фіктивних підприємців. Лише від імені одного з таких суб'єктів господарювання за пів року відправили підробок на суму понад 33 мільйони гривень.

Масштаби спецоперації та вилучене майно

Правоохоронці провели спецоперацію у два етапи в межах розслідування справ про незаконне використання торговельних марок та відмивання доходів. Під час першого етапу 11 серпня у Харкові та Львові відбулося 10 одночасних обшуків, де силовики вилучили понад 543 тисячі флаконів фальсифікату, виробничі лінії, пакування, сировину та грошові кошти.

Згодом, 3 вересня, у Харкові провели ще чотири обшуки, під час яких додатково вилучили майже 19 тисяч флаконів готових парфумів, 30 верстатів для розливу та понад 500 тисяч одиниць тари й деталей. Загальна вага вилученої контрафактної продукції, обладнання та компонентів досягла 130 тонн, а всі речові докази вже передали на експертні дослідження.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили нелегальний завод мінеральної води потужністю 2 000 пляшок за годину. У Дрогобицькому районі Львівської області поліція закрила підпільний цех, який працював без відповідних дозволів і завдав довкіллю збитків на 2,4 млн грн.

Автор:
Максим Кольц

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