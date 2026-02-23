Поддержали блекауты: импорт бензина в Украину вырос на 70%

В январе 2026 г. импорт бензина вырос на 70% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ключевым фактором стал генераторный спрос.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает enkorr.

Аналитики отмечают, что в начале года импорт бензина обычно уменьшается из-за сокращения продаж на АЗС и накопившихся декабрьских запасов. Но январь 2026 года сказался, что поставки из-за рубежа к прошлогоднему январю выросли на 70%. Ключевым фактором стал генераторный спрос.

Издание отмечает, что в грудные компании не делали больших запасов перед повышением акциза. Также не было понимания, будут ли штрафы за продажу бесспиртового бензина с нового года. Ясность в этом вопросе появилась только 10 февраля, когда Верховная Рада фактически разрешила продажу бензина без добавления биоэтанола до 1 июля 2026 года.

Однако некоторые операторы рынка начали готовиться еще в декабре. В январе объемы импорта E5 и E7 выросли с 7,5 тыс. т до 12,4 тыс. т. Наибольший объем пришелся на UPG – 11,6 тыс. т, что примерно соответствует месячной реализации сети.

Откуда везли

По данным аналитиков Основные объемы бензина в январе поступали с западного направления, поскольку ценовое преимущество производителей из Литвы, Польши и Германии по сравнению с южными поставщиками сохраняется.

Крупнейшим продавцом бензинов был O rlen. В прошлом месяце компания снабжила 50 тыс. т из Литвы и 20,5 тыс. т из Польши.

Еще 22 тыс. т германского бензина производства PCK привезли Unimot и Select Energy. В общей сложности с Запада в начале года было импортировано 103 тыс. т топлива против 107 тыс. т в декабре.

Из Румынии и Молдовы было импортировано 54 тыс. т бензина производства OMV Petrom и Rompetrol, на 2% меньше по сравнению с последним месяцем прошлого года.

Также в январе возобновились поставки топлива из Греции, три партии общим объемом 3,4 тыс. т производства Hellenic Petroleum поступили в конце месяца.

За 15 дней импорт по всем направлениям вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом января, до 106,6 тыс. т, при этом на греческий бензин пришлось 20% объемов, говорится в аналитике.

Кроме того, маркером повышенного спроса в начале года стало увеличение количества импортеров. В январе число завозивших высокооктановое топливо компаний увеличилось с 88 до 97. Такое разнообразие поставщиков последний раз наблюдалось в конце 2024 года, когда рынок готовился к повышению акцизов.

Напомним, в Украине продажи светлых нефтепродуктов в январе 2026 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Ключевым фактором роста продаж на АЗС стали массовые отключения электроэнергии и, соответственно, спрос на топливо для генераторов.