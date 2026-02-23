Підтримали блекаути: імпорт бензину в Україну зріс на 70%

У січні 2026 року імпорт бензину зріс на 70% порівняно з відповідним періодом минулого року. Ключовим фактором став генераторний попит через довготривалі відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє enkorr.

Аналітики зауважують, що на початку року імпорт бензину зазвичай зменшується через скорочення продажів на АЗС і накопичені грудневі запаси. Але січень 2026 року позначився тим, що постачання з-за кордону до минулорічного січня зросли на 70%. Ключовим фактором став генераторний попит.

Видання зауважує, що у грудні компанії не робили великих запасів перед підвищенням акцизу.Також не було розуміння, чи діятимуть штрафи за продаж безспиртового бензину з нового року.Ясність у цьому питанні з'явилася тільки 10 лютого, коли Верховна Рада фактично дозволила продаж бензину без додавання біоетанолу до 1 липня 2026 року.

Втім, деякі оператори ринку почали готуватися ще у грудні. У січні обсяги імпорту E5 та E7 зросли з 7,5 тис. т до 12,4 тис. т. Найбільший обсяг припав на UPG – 11,6 тис. т, що приблизно відповідає місячній реалізації мережі.

Звідки везли

За даними аналітиків основні обсяги бензину в січні надходили з західного напрямку, оскільки цінова перевага виробників з Литви, Польщі й Німеччини порівняно з південними постачальниками зберігається.

Найбільшим продавцем бензинів був Orlen. Минулого місяця компанія постачила 50 тис. т з Литви й 20,5 тис. т з Польщі.

Ще 22 тис. т німецького бензину виробництва PCK привезли Unimot і Select Energy. Загалом з Заходу на початку року було імпортовано 103 тис. т палива проти 107 тис. т у грудні.

З Румунії й Молдови було імпортовано 54 тис. т бензину виробництва OMV Petrom і Rompetrol, на 2% менше порівняно з останнім місяцем минулого року.

Також у січні відновилися постачання палива з Греції, три партії загальним обсягом 3,4 тис. т виробництва Hellenic Petroleum надійшли наприкінці місяця.

За 15 днів імпорт з усіх напрямків зріс на 71% порівняно з аналогічним періодом січня, до 106,6 тис. т, при цьому на грецький бензин припало 20% обсягів, йдеться в аналітиці.

Крім того, маркером підвищеного попиту на початку року стало збільшення кількості імпортерів. У січні число компаній, що завозили високооктанове паливо, збільшилося з 88 до 97. Таке різноманіття постачальників востаннє спостерігалося наприкінці 2024 року, коли ринок готувався до підвищення акцизів.

Нагадаємо, в Україні продажі світлих нафтопродуктів у січні 2026 року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ключовим чинником зростання продажів на АЗС стали масові відключення електроенергії й, відповідно, попит на пальне для генераторів.