Подержанные автомобили до 5 лет: что покупали украинцы в ноябре

В ноябре украинцы приобрели 4,5 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Эта категория составила 31% от общего количества легковых автомобилей с пробегом, прошедших первую регистрацию в Украине, а это 14,7 тысяч единиц.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Электромобили впервые стали лидерами среди этого сегмента, охватив 44% от общего количества проданных авто в возрасте до 5 лет.

Остальные типы авто распределились так:

Бензиновые автомобили – 35%;

Дизельные – 11%;

Гибридные – 7%;

Автомобили с ГБО – 3%.

Топ-10 самых популярных моделей

Наибольшим спросом среди авто в возрасте до 5 лет пользовались следующие модели:

1. Tesla model Y – 298 ед.;

2. Tesla model 3 – 252 ед.;

3. Hyundai kona – 185 ед.;

4. Kia niro – 171 ед;

5. Audi e-tron sportback – 143 ед.;

6. Nissan rogue – 138 ед;

7. Mazda cx5 – 131 ед;

8. Volkswagen tiguan – 125 ед.;

9. Nissan leaf – 108 ед.;

10. Audi q5 – 106 ед.

Электромобили, такие как T esla model Y и T esla model 3 , удерживают ведущие позиции, демонстрируя растущий интерес украинцев к экологическому транспорту.

Добавим, в ноябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 10,2 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше чем в октябре.