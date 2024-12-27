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Подержанные автомобили до 5 лет: что покупали украинцы в ноябре
В ноябре украинцы приобрели 4,5 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Эта категория составила 31% от общего количества легковых автомобилей с пробегом, прошедших первую регистрацию в Украине, а это 14,7 тысяч единиц.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Электромобили впервые стали лидерами среди этого сегмента, охватив 44% от общего количества проданных авто в возрасте до 5 лет.
Остальные типы авто распределились так:
- Бензиновые автомобили – 35%;
- Дизельные – 11%;
- Гибридные – 7%;
- Автомобили с ГБО – 3%.
Топ-10 самых популярных моделей
Наибольшим спросом среди авто в возрасте до 5 лет пользовались следующие модели:
1. Tesla model Y – 298 ед.;
2. Tesla model 3 – 252 ед.;
3. Hyundai kona – 185 ед.;
4. Kia niro – 171 ед;
5. Audi e-tron sportback – 143 ед.;
6. Nissan rogue – 138 ед;
7. Mazda cx5 – 131 ед;
8. Volkswagen tiguan – 125 ед.;
9. Nissan leaf – 108 ед.;
10. Audi q5 – 106 ед.
Электромобили, такие как T esla model Y и T esla model 3 , удерживают ведущие позиции, демонстрируя растущий интерес украинцев к экологическому транспорту.
Добавим, в ноябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 10,2 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше чем в октябре.