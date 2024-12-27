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Подержанные автомобили до 5 лет: что покупали украинцы в ноябре

Подержанные автомобили до 5 лет: что покупали украинцы в ноябре

В ноябре украинцы приобрели 4,5 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Эта категория составила 31% от общего количества легковых автомобилей с пробегом, прошедших первую регистрацию в Украине, а это 14,7 тысяч единиц.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Электромобили впервые стали лидерами среди этого сегмента, охватив 44% от общего количества проданных авто в возрасте до 5 лет.

Остальные типы авто распределились так:

  • Бензиновые автомобили – 35%;
  • Дизельные – 11%;
  • Гибридные – 7%;
  • Автомобили с ГБО – 3%.

Топ-10 самых популярных моделей

Наибольшим спросом среди авто в возрасте до 5 лет пользовались следующие модели:

1.       Tesla model Y – 298 ед.;

2.       Tesla model 3 – 252 ед.;

3.       Hyundai kona – 185 ед.;

4.       Kia niro – 171 ед;

5.       Audi e-tron sportback – 143 ед.;

6.       Nissan rogue – 138 ед;

7.       Mazda cx5 – 131 ед;

8.       Volkswagen tiguan – 125 ед.;

9.       Nissan leaf – 108 ед.;

10.    Audi q5 – 106 ед.

Электромобили, такие как T esla model Y и T esla model 3 , удерживают ведущие позиции, демонстрируя растущий интерес украинцев к экологическому транспорту.

Добавим, в ноябре на приобретение новых легковых   авто   украинцы потратили более 10,2 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше чем в октябре.

Автор:
Татьяна Гойденко