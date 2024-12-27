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Вживані авто до 5 років: що купували українці у листопаді

Вживані авто до 5 років: що купували українці у листопаді

У листопаді українці придбали 4,5 тисячі вживаних легкових авто віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Ця категорія склала 31% від загальної кількості легковиків з пробігом, що пройшли першу реєстрацію в Україні, а це 14,7 тисячі одиниць.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Електромобілі вперше стали лідерами серед цього сегменту, охопивши 44% від загальної кількості проданих авто віком до 5 років.

Інші типи авто розподілилися так:

  • Бензинові авто – 35%;
  • Дизельні – 11%;
  • Гібридні – 7%;
  • Авто з ГБО – 3%.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Найбільшим попитом серед авто віком до 5 років користувалися такі моделі:

1.      Тesla model Y – 298 од.;

2.      Тesla model 3 – 252 од.;

3.      Hyundai kona – 185 од.;

4.      Kia niro – 171 од.;

5.      Audi e-tron sportback – 143 од.;

6.      Nissan rogue – 138 од.;

7.      Mazda cx5 – 131 од.;

8.      Volkswagen tiguan – 125 од.;

9.      Nissan leaf – 108 од.;

10.   Audi q5 – 106 од.

Електромобілі, такі як Tesla model Y та Tesla model 3, утримують провідні позиції, демонструючи зростаючий інтерес українців до екологічного транспорту.

Додамо, у листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем. 

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто.  Це на 10% менше ніж у жовтні.

Автор:
Тетяна Гойденко