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Вживані авто до 5 років: що купували українці у листопаді
У листопаді українці придбали 4,5 тисячі вживаних легкових авто віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Ця категорія склала 31% від загальної кількості легковиків з пробігом, що пройшли першу реєстрацію в Україні, а це 14,7 тисячі одиниць.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Електромобілі вперше стали лідерами серед цього сегменту, охопивши 44% від загальної кількості проданих авто віком до 5 років.
Інші типи авто розподілилися так:
- Бензинові авто – 35%;
- Дизельні – 11%;
- Гібридні – 7%;
- Авто з ГБО – 3%.
Топ-10 найпопулярніших моделей
Найбільшим попитом серед авто віком до 5 років користувалися такі моделі:
1. Тesla model Y – 298 од.;
2. Тesla model 3 – 252 од.;
3. Hyundai kona – 185 од.;
4. Kia niro – 171 од.;
5. Audi e-tron sportback – 143 од.;
6. Nissan rogue – 138 од.;
7. Mazda cx5 – 131 од.;
8. Volkswagen tiguan – 125 од.;
9. Nissan leaf – 108 од.;
10. Audi q5 – 106 од.
Електромобілі, такі як Tesla model Y та Tesla model 3, утримують провідні позиції, демонструючи зростаючий інтерес українців до екологічного транспорту.
Додамо, у листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.
Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.