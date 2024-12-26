BMW та Мercedes-Вenz: на придбання яких авто українці витратили найбільше грошей

У листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Так, найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 1,631 млрд грн.

Другий результат у BMW – 1,052 млрд грн.

На третьому місці Volkswagen – 945 млн грн.

На моделі Audi українці витратили 853 млн грн. – четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Мercedes-Вenz – 731 млн грн.

За даними "Укравтопрому", у ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

"Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - підсумовують в "Укравтопромі".

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.