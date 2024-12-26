BMW и Mercedes-Вenz: на приобретение каких авто украинцы потратили больше всего денег

В ноябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили свыше 10,2 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что около половины этой суммы собрали автомобили пяти марок.

Так, больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota – 1,631 млрд грн.

Второй результат у BMW – 1,052 млрд грн.

На третьем месте Volkswagen – 945 млн грн.

На модели Audi украинцы потратили 853 млн грн – четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Mercedes-Вenz – 731 млн грн.

По данным "Укравтопрома", в ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в ноябре, также попали: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

"Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года", — заключают в "Укравтопроме".

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.