Подготовка к зиме: правительство запускает кредиты под 10% для бизнеса на энергогенерацию

В Украине стартует государственная программа поддержки бизнеса по строительству собственной энергогенерации. Предприятия смогут привлекать кредиты под 10% годовых для развития энергетических мощностей и повышения энергостойкости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Бизнесу дадут кредиты на энергетику

Программа направлена на развитие распределенной генерации и усиление энергетической автономности страны.

Предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых для строительства и ввода в эксплуатацию газотурбинных и газопоршневых установок, в том числе когенерационных систем, возобновляемых объектов энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия), систем накопления энергии, а также микросетей и локальных автономных.

Разницу между рыночной и льготной ставкой будет компенсировать государство.

Программа предусматривает финансирование кредитов от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте, а для прифронтовых территорий – от 500 тыс. евро.

Срок кредитования составляет до 5 лет с возможностью отсрочки погашения до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не дольше 12 месяцев.

Запуск программы намечен на 1 июня. Ее реализацией будет заниматься Национальное учреждение развития, а заявки предприятия смогут подавать через уполномоченные банки.

Правительство отмечает, что развитие распределенной генерации является ключевым элементом подготовки к следующему отопительному сезону. Общая цель – достичь 4 ГВт таких мощностей для обеспечения автономности критической инфраструктуры.

С начала реализации Планов устойчивости в Украине уже добавлено 162 МВт нового поколения. В правительстве поблагодарили бизнес за поддержку экономической и энергетической устойчивости страны.

Напомним, в Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возвращения к графикам отключения электроэнергии летом не прогнозируют. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.