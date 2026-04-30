Підготовка до зими: уряд запускає кредити під 10% для бізнесу на енергогенерацію

В Україні стартує фінансування енергетичних проєктів для бізнесу / Pixabay

В Україні стартує державна програма підтримки бізнесу для будівництва власної енергогенерації. Підприємства зможуть залучати кредити під 10% річних на розвиток енергетичних потужностей і підвищення енергостійкості.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Бізнесу дадуть кредити на енергетику

Програма спрямована на розвиток розподіленої генерації та посилення енергетичної автономності країни.

Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних для будівництва та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних систем, об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія), систем накопичення енергії, а також мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

Програма передбачає фінансування кредитів від 1 до 25 млн євро в гривневому еквіваленті, а для прифронтових територій - від 500 тис. євро.

Термін кредитування становить до 5 років із можливістю відтермінування погашення до моменту введення об’єкта в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.

Запуск програми заплановано на 1 червня. Її реалізацією займатиметься Національна установа розвитку, а заявки підприємства зможуть подавати через уповноважені банки.

Уряд зазначає, що розвиток розподіленої генерації є ключовим елементом підготовки до наступного опалювального сезону. Загальна мета - досягти 4 ГВт таких потужностей для забезпечення автономності критичної інфраструктури.

Від початку реалізації Планів стійкості в Україні вже додано 162 МВт нової генерації. В уряді подякували бізнесу за підтримку економічної та енергетичної стійкості країни.

Нагадаємо, в Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак повернення до графіків відключення електроенергії влітку не прогнозують. Але все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську  енергосистему.

Автор:
Ольга Опенько