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Поезд Киев – Черновцы получил новое название и стал флагманским: что изменится для пассажиров

Поезд Киев – Черновцы получил новое название и стал флагманским: что изменится для пассажиров
Флагманские поезда оборудованы новыми и капитально отремонтированными вагонами. Фото: УЗ

Поезд №7/8 Киев – Черновцы превратился в флагманский и получил название, соответствующее этому историко-географическому региону – “Буковина”.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Чем отличаются флагманские поезда

Компания пояснила, что флагманские поезда оборудованы новыми и капитально отремонтированными вагонами классов купе и люкс, среди которых можно найти вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки, USB-зарядки, пеленальные столики, сигнализацию на дверях купе и тревожные кнопки.

Это не означает, что стоимость билетов повысится. По информации "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса.

В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.

Атрибуты флагманских поездов:

  • новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами (вакуумные туалеты, пеленальные столики, кондиционеры, розетки);
  • дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);
  • инклюзивный вагон в составе поезда;
  • Коллекционный железнодорожный сахар-рафинад;
  • фирменное название и логотип на основе истории поезда и маршрута.
Фото 2 — Поезд Киев – Черновцы получил новое название и стал флагманским: что изменится для пассажиров

Какое расписание движения

  • Поезд №7/8 "Буковина" отправляется из Киева-Пассажирского в 20:13 и прибывает в Черновцы в 07:59.
  • В обратном направлении отправление из Черновцов происходит в 19:12, а в Киев поезд прибывает в 07:02.

График удобен как для деловых, так и для туристических путешествий в Черновцы и регион с богатой историей и природными достопримечательностями, отмечают в пресс-службе.

Сколько флагманских поездов

"Буковина" – это уже шестой флагманский поезд в УЗ.

Также курсируют:

  • №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
  • №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
  • №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
  • №91/92 Киев – Львов "Леополис";
  • №105/106 Киев – Одесса "Черноморец".

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда "Укрзализныци" пассажиры покупали онлайн.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.

Автор:
Ольга Опенько