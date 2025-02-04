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Поезд Киев – Черновцы получил новое название и стал флагманским: что изменится для пассажиров
Поезд №7/8 Киев – Черновцы превратился в флагманский и получил название, соответствующее этому историко-географическому региону – “Буковина”.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Чем отличаются флагманские поезда
Компания пояснила, что флагманские поезда оборудованы новыми и капитально отремонтированными вагонами классов купе и люкс, среди которых можно найти вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки, USB-зарядки, пеленальные столики, сигнализацию на дверях купе и тревожные кнопки.
Это не означает, что стоимость билетов повысится. По информации "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса.
В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.
Атрибуты флагманских поездов:
- новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами (вакуумные туалеты, пеленальные столики, кондиционеры, розетки);
- дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);
- инклюзивный вагон в составе поезда;
- Коллекционный железнодорожный сахар-рафинад;
- фирменное название и логотип на основе истории поезда и маршрута.
Какое расписание движения
- Поезд №7/8 "Буковина" отправляется из Киева-Пассажирского в 20:13 и прибывает в Черновцы в 07:59.
- В обратном направлении отправление из Черновцов происходит в 19:12, а в Киев поезд прибывает в 07:02.
График удобен как для деловых, так и для туристических путешествий в Черновцы и регион с богатой историей и природными достопримечательностями, отмечают в пресс-службе.
Сколько флагманских поездов
"Буковина" – это уже шестой флагманский поезд в УЗ.
Также курсируют:
- №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
- №91/92 Киев – Львов "Леополис";
- №105/106 Киев – Одесса "Черноморец".
Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда "Укрзализныци" пассажиры покупали онлайн.
Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.