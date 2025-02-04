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Поїзд Київ – Чернівці отримав нову назву та став флагманським: що зміниться для пасажирів

Поїзд Київ – Чернівці отримав нову назву та став флагманським: що зміниться для пасажирів
Флагманські поїзди обладнані новими та капітально відремонтованими вагонами. Фото: УЗ

Поїзд №7/8 Київ – Чернівці перетворився на флагманський і отримав назву, що відповідає цьому історико-географічному регіону - “Буковина”.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Чим відрізняються флагманські поїзди

Компанія пояснила, що флагманські поїзди обладнані новими та капітально відремонтованими вагонами класів купе і люкс, серед яких можна знайти вакуумні туалети, кондиціонери, розетки, USB-зарядки, сповивальні столики, а також сигналізацію на дверях купе та тривожні кнопки.

Це не означає, що вартість квитків підвищиться. За інформацією "Укрзалізниці", ціна залишається незмінною та відповідає тарифам на вагони аналогічного класу.

В додатку можна легко знайти флагманський поїзд завдяки відповідному маркуванню.

Атрибутами флагманських поїздів є:

  • нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети, сповивальні столики, кондиціонери, розетки);
  • додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);
  • інклюзивний вагон у складі поїзда;
  • ️колекційний залізничний цукор-рафінад;
  • фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.
Фото 2 — Поїзд Київ – Чернівці отримав нову назву та став флагманським: що зміниться для пасажирів

Який розклад руху

  • Поїзд №7/8 "Буковина" вирушає з Київ-Пасажирського о 20:13 і прибуває до Чернівців о 07:59.
  • У зворотному напрямку відправлення з Чернівців відбувається о 19:12, а до Києва потяг прибуває о 07:02.

Графік зручний як для ділових, так і для туристичних подорожей до Чернівців та регіону з багатою історією і природними пам’ятками, зазначають у пресслужбі.

Скільки флагманських поїздів

"Буковина" – це вже шостий флагманський поїзд в УЗ.

Наразі також курсують:

  • №15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";
  •  №17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";
  •  №79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";
  • №91/92 Київ – Львів "Леополіс";
  •  №105/106 Київ – Одеса "Чорноморець".

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.

Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.

Автор:
Ольга Опенько