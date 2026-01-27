Запланована подія 2

Погодные условия усложняют движение поездов по всей стране: дерево попало в пассажирский вагон

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов / Укрзалізниця

Аномальные погодные условия усложняют движение поездов по всей стране. Одно из деревьев попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поврежденные линии электропередач

Отмечается, что обнаружено по меньшей мере 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы, а на 10 гонках движение переведено на телефонную связь.

В УЗ добавили, что одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Самая сложная ситуация в Одесской области

Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач, с этим уже работает спецтехника.

Наибольшие отставания от графика у рейсов:

  • №38 Одесса - Ужгород - +7:50
  • №78 Одесса - Ковель - +6:00
  • №166 Одесса - Черновцы - +5:55
  • №12 Одесса - Львов - +5:38
  • №106 Одесса - Киев - +5:07

В "Укрзализныце" подчеркнули, что все поезда продолжают движение.

Напомним, что 27 января на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Синоптики объявили и уровень опасности из-за гололедицы и гололедицы на дорогах.

Также в Одесской и Николаевской областях ограничено движение транспортных средств из-за сложных погодных условий.

Автор:
Светлана Манько