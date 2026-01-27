Запланована подія 2

Погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні: дерево поцілило в пасажирський вагон

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів / Укрзалізниця

Аномальні погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні. Одне з дерев поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Пошкоджені  лінії електропередач

Зазначається, що виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку і сигналізації, тому виведено резервні тепловози, а на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.

В УЗ додали,що одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Найскладніша ситуація на Одещині

Наразі найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, із цим вже працює спецтехніка.

Найбільші відставання від графіка у рейсів:

  • №38 Одеса - Ужгород - +7:50 
  • №78 Одеса - Ковель - +6:00 
  • №166 Одеса - Чернівці - +5:55 
  • №12 Одеса - Львів - +5:38 
  • №106 Одеса - Київ - +5:07

В "Укрзалізниці" наголосили, що всі поїзди продовжують рух.

Нагадуємо, що 27 січня на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах.

Також в Одеській та Миколаївській областях обмежено рух транспортних засобів через складні погодні умови.

Автор:
Світлана Манько