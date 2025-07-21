Покупка оплачивается лицом: в магазинах "Аврора" заработала FacePay

ПриватБанк и сеть мультимаркетов "Аврора" запустили крупнейшую в Украине сеть биометрической оплаты товаров по технологии FacePay.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ПриватБанк.

Теперь во всех магазинах "Аврора", где установлены Android POS-терминалы, доступна возможность расчета за покупки путем распознавания лица.

"Если вышел из дома купить что-то необходимое, но забыл телефон - теперь это не проблема, мы вместе с партнерами запустили биометрическую технологию, позволяющую покупать все необходимое в "Авроре" без кошелька и даже без смартфона", - отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

Оплата производится без использования банковской карты, смартфона или кошелька – достаточно взгляда в камеру терминала. После идентификации лиц система дополнительно запрашивает PIN-код, обеспечивающий двойной уровень безопасности.

Технология FacePay от ПриватБанка доступна как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания.

ПриватБанк представил новую функцию в приложении мобильного эквайринга "Терминал", которая позволяет озвучивать сумму покупки для клиентов с нарушениями зрения. Теперь при оплате картами или гаджетами предприниматели могут активировать голосовое озвучивание суммы.