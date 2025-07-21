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Покупка оплачується обличчям: у магазинах "Аврора" запрацювала FacePay

Аврора, ПриватБанк
В Аврорі можна оплатити покупку з лише обличчям / ПриватБанк

ПриватБанк та мережа мультимаркетів "Аврора" запустили найбільшу в Україні мережу біометричної оплати товарів через технологію FacePay.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ПриватБанк.

 Відтепер у всіх магазинах "Аврора", де встановлені Android POS-термінали, доступна можливість розрахунку за покупки шляхом розпізнавання обличчя.

"Якщо вийшов з дому купити щось необхідне, та забув телефон - тепер це не проблема, ми разом з партнерами запустили біометричну технологію, що дозволяє купувати все необхідне в "Аврорі" без гаманця і навіть без смартфон", – зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

Оплата здійснюється без використання банківської картки, смартфона або гаманця — достатньо погляду в камеру терміналу. Після ідентифікації обличчя система додатково запитує PIN-код, що забезпечує подвійний рівень безпеки.

Технологія FacePay від ПриватБанку вже доступна як на звичайних касах, так і на касах самообслуговування.

Додамо, ПриватБанк представив нову функцію у застосунку мобільного еквайрингу “Термінал”, яка дозволяє озвучувати суму покупки для клієнтів з порушеннями зору. Тепер під час оплати картками чи гаджетами підприємці можуть активувати голосове озвучення суми.

Автор:
Тетяна Гойденко