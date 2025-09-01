Запланована подія 2

Полиция показала фото задержания подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: новые детали

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве общественно-политического деятеля, бывшего спикера Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия. Злоумышленник долго готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский и опубликовал кадры задержания.

По информации правоохранителей, 30 августа в Сиховском районе Львова задержанный замаскировался под курьера и открыл огонь по политике прямо среди бела дня, произведя восемь выстрелов.

Убийство совершено с хладнокровной жестокостью.

А потом злоумышленник пытался скрыть следы — переоделся, лишился оружия и пытался прятаться на Хмельнитчине, где он был задержан.

В настоящее время проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства.

"Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", - подчеркнул Выговский.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

Во Львове 30 августа   убили Андрея Парубия   - бывшего председателя Верховной Рады Украины и действующего народного депутата.

Неизвестный мужчина произвел ориентировочно 8 выстрелов в политика из огнестрельного короткоствольного оружия, в результате которых политик погиб на месте.

Нападающий скрылся, а во Львове ввели специальную операцию "Сирена".

На видео с момента нападения, которое распространили в Telegram-каналах, видно, что стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер службы доставки.

Автор:
Светлана Манько