Поліція показала фото затриманого підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: нові деталі

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві громадсько-політичного діяча, колишнього спікера Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія. Зловмисник тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський і опублікував кадри затримання.

За інформацією правоохоронців, 30 серпня у Сихівському районі Львова затриманий замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня, зробивши вісім пострілів.

Вбивство здійснене з холоднокровною жорстокістю.

А потім зловмисник намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї та намагався переховуватись на Хмельниччині, де його було затримано.

Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства.

"Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен", - наголосив Вигівський.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

У Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України та чинного народного депутата.

Невідомий чоловік здійснив орієнтовно 8 пострілів у політика з вогнепальної короткоствольної зброї, внаслідок яких політик загинув на місці.

Нападник втік, а у Львові ввели спеціальну операцію "Сирена".

На відео з моментом нападу, яке поширили у Telegram-каналах, видно, що нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки.