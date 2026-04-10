Полиция выставила на аукцион пять служебных автомобилей: цены стартуют от 30 тысяч гривен

Главное управление Национальной полиции в Сумской области объявило о продаже пяти б/у транспортных средств через государственную систему Прозорро.Продажи.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщила пресс-служба Прозорро.Продажи.

Повесы автомобиля находятся в состоянии, позволяющем как последующую эксплуатацию после соответствующего сервиса, так и использование их в качестве доноров запчастей или для полного восстановления.

Стоимость лотов и условия проведения торгов

Начальные цены на автомобили достаточно демократичны и колеблются в пределах от 30 до 115 тысяч гривен за единицу.

Общая стартовая стоимость всего выставленного имущества составляет 403,3 тысяч гривен.

Торги состоятся по классической английской модели по повышению цены, что позволяет получить максимальную рыночную стоимость за каждый объект.

Аукционы намечены на 30 апреля 2026 года.

Как принять участие в аукционах

Для участия в торгах потенциальным покупателям необходимо пройти регистрацию на любой из аккредитованных площадок системы Прозорро.Продажи.

После этого участники смогут подать свои предложения и посоревноваться за выбранные лоты.

"Реализация имущества через Прозорро.Продажи обеспечивает эффективное управление публичным имуществом и создает дополнительные возможности для бизнеса", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму более 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация.