Поліція виставила на аукціон п’ять службових автомобілів: ціни стартують від 30 тисяч гривень

Головне управління Національної поліції в Сумській області оголосило про продаж п’яти вживаних транспортних засобів через державну систему Прозорро.Продажі.

Повісі автівки перебувають у стані, що дозволяє як подальшу експлуатацію після відповідного сервісу, так і використання їх як донорів запчастин або для повного відновлення.

Вартість лотів та умови проведення торгів

Початкові ціни на автомобілі є доволі демократичними та коливаються в межах від 30 до 115 тисяч гривень за одиницю.

Загальна стартова вартість усього виставленого майна складає 403,3 тисячі гривень.

Торги відбудуться за класичною англійською моделлю на підвищення ціни, що дозволяє отримати максимальну ринкову вартість за кожен об'єкт.

Аукціони заплановані на 30 квітня 2026 року.

Як взяти участь в аукціонах

Для участі у торгах потенційним покупцям необхідно пройти реєстрацію на будь-якому з акредитованих майданчиків системи Прозорро.Продажі.

Після цього учасники зможуть подати свої цінові пропозиції та позмагатися за обрані лоти.

"Реалізація майна через Прозорро.Продажі забезпечує ефективне управління публічним майном та створює додаткові можливості для бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2025 році в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” проведено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. Найбільші надходження забезпечила приватизація.