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Полный отказ от бумажных накладных: для е-ТТН запустили тестирование актов корректировки

грузовик, водитель, смартфон
Минразвития расширило функционал е-ТТН / Freepik

Министерство развития общин и территорий Украины расширило функционал государственной системы электронных товарно транспортных накладных (е-ТТН). Для бизнеса открыли доступ к тестированию полного перечня актов корректировки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это новшество позволяет полноценно оформлять логистические операции в электронной форме и уменьшать использование бумажных документов.

Теперь отправители, перевозчики и получатели груза могут фиксировать в системе любые изменения, возникающие при транспортировке. Это касается корректировки маршрута движения, технических или количественных характеристик груза, а также финансовых или организационных условий доставки.

По словам замминистра Сергея Деркача, цифровизация накладных повышает конкурентоспособность бизнеса и прозрачность отрасли для государства. Когда каждая перевозка подтверждена электронным документом, компании получают защиту от злоумышлений, а государство видит реальную картину грузопотоков.

"Мы двигаемся к тому, чтобы е-ТТН стала стандартом отрасли, а не исключением", – отметил он.

Параллельно профильное министерство разрабатывает законодательные изменения для закрепления обязательного использования е-ТТН на территории Украины. Перевозчикам, грузоотправителям и грузополучателям рекомендуют приобщаться к тестированию новых цифровых инструментов.

Напомним, в июне Кабмин принял постановление, обеспечивающее непрерывное использование электронной товарно-транспортной накладной в сфере внутренних грузоперевозок.

Автор:
Татьяна Ковальчук