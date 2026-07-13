Повна відмова від паперових накладних: для е-ТТН запустили тестування актів коригування

Міністерство розвитку громад та територій України розширило функціонал державної системи електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН). Для бізнесу відкрили доступ до тестування повного переліку актів коригування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Це нововведення дозволяє повноцінно оформлювати логістичні операції в електронній формі та зменшувати використання паперових документів.

Відтепер відправники, перевізники та одержувачі вантажу мають можливість фіксувати в системі будь-які зміни, що виникають під час транспортування. Це стосується коригування маршруту руху, технічних чи кількісних характеристик вантажу, а також фінансових або організаційних умов доставки.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, цифровізація накладних підвищує конкурентоспроможність бізнесу та прозорість галузі для держави. Коли кожне перевезення підтверджене електронним документом, компанії отримують захист від зловмишень, а держава бачить реальну картину вантажопотоків.

"Ми рухаємось до того, щоб е-ТТН стала стандартом галузі, а не виключенням", – зазначив він.

Паралельно профільне міністерство розробляє законодавчі зміни для закріплення обов'язкового використання е-ТТН на території України. Перевізникам, вантажовідправникам і вантажоодержувачам рекомендують долучатися до тестування нових цифрових інструментів.

Нагадаємо, у червні Кабмін ухвалив постанову, яка забезпечує безперервне використання електронної товарно-транспортної накладної у сфері внутрішніх вантажних перевезень.