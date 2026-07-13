Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,61

44,52

EUR

51,25

51,05

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Повна відмова від паперових накладних: для е-ТТН запустили тестування актів коригування

вантажівка, водій, смартфон
Мінрозвитку розширило функціонал е-ТТН / Freepik

Міністерство розвитку громад та територій України розширило функціонал державної системи електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН). Для бізнесу відкрили доступ до тестування повного переліку актів коригування. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Це нововведення дозволяє повноцінно оформлювати логістичні операції в електронній формі та зменшувати використання паперових документів.

Відтепер відправники, перевізники та одержувачі вантажу мають можливість фіксувати в системі будь-які зміни, що виникають під час транспортування. Це стосується коригування маршруту руху, технічних чи кількісних характеристик вантажу, а також фінансових або організаційних умов доставки.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, цифровізація накладних підвищує конкурентоспроможність бізнесу та прозорість галузі для держави. Коли кожне перевезення підтверджене електронним документом, компанії отримують захист від зловмишень, а держава бачить реальну картину вантажопотоків.

"Ми рухаємось до того, щоб е-ТТН стала стандартом галузі, а не виключенням", – зазначив він.

Паралельно профільне міністерство розробляє законодавчі зміни для закріплення обов'язкового використання е-ТТН на території України. Перевізникам, вантажовідправникам і вантажоодержувачам рекомендують долучатися до тестування нових цифрових інструментів.

Нагадаємо, у червні Кабмін ухвалив постанову, яка забезпечує безперервне використання електронної товарно-транспортної накладної у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

Автор:
Тетяна Ковальчук