Половина предприятий в простое и потеряно более 100 тысяч рабочих мест: как выживают прифронтовые города и села

Более 50% предприятий на прифронтовых территориях Украины или полностью прекратили свою деятельность, или работают в существенно ограниченном режиме, что уже привело к потере около 100 000 рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

На фоне критической ситуации в общинах, где, несмотря на постоянные обстрелы, до сих пор проживает более 6,6 миллиона граждан, Кабмин разворачивает комплексную программу поддержки, направленную на сохранение бизнеса, восстановление инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Для стабилизации ситуации в пострадавших регионах государство задействовало масштабные финансовые инструменты. В частности, в государственном бюджете на 2026 год заложено более 30 миллиардов гривен дополнительной дотации, которая будет в первую очередь направляться именно на нужды прифронтовых общин.

Кроме того, правительство кардинально изменило подход к распределению средств Государственного фонда регионального развития (ДФРР) — теперь по меньшей мере 50% его финансирования идет исключительно на проекты в прифронтовых зонах.

Всего в течение 2025-2026 годов исполнительная власть приняла более 70 нормативных решений, призванных облегчить выживание бизнеса и населения в условиях высоких рисков безопасности.

Документы регламентируют быстрое восстановление жилищного фонда, строительство защитных сооружений, а также поддержку местной логистики, агросектора, медицины и образования.

"Параллельно меняем сам подход государственной региональной политики. Впервые на уровне Государственной стратегии регионального развития закреплено понятие «прифронтовые территории» и определены отдельные приоритеты их поддержки: быстрое восстановление жилья и критической инфраструктуры, развитие защитной инфраструктуры, поддержка медицины, образования, логистики, агросектора и бизнеса".

Он добавил, что вместе с программой EU4Reconstruction идет подготовка отдельной Государственной программы поддержки прифронтовых территорий и территорий восстановления.

Напомним, в августе 2025 года Кабмин принял первый пакет решений в рамках программы поддержки прифронтовых территорий, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.