Половина підприємств у простої та втрачено понад 100 тисяч робочих місць: як виживають прифронтові міста та села

Понад 50% підприємств на прифронтових територіях України наразі або повністю припинили свою діяльність, або працюють у суттєво обмеженому режимі, що вже призвело до втрати близько 100 000 робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На тлі критичної ситуації в громадах, де попри постійні обстріли досі проживає понад 6,6 мільйона громадян, Кабмін розгортає комплексну програму підтримки, спрямовану на збереження бізнесу, відновлення інфраструктури та забезпечення безпеки.

Для стабілізації ситуації в постраждалих регіонах держава задіяла масштабні фінансові інструменти. Зокрема, у державному бюджеті на 2026 рік закладено понад 30 мільярдів гривень додаткової дотації, яка в першу чергу спрямовуватиметься саме на потреби прифронтових громад.

Крім того, уряд кардинально змінив підхід до розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) — тепер щонайменше 50% його фінансування йде виключно на проєкти у прифронтових зонах.

Загалом протягом 2025–2026 років виконавча влада ухвалила понад 70 нормативних рішень, покликаних полегшити виживання бізнесу та населення в умовах високих безпекових ризиків.

Документи регламентують швидку відбудову житлового фонду, зведення захисних споруд, а також підтримку місцевої логістики, агросектору, медицини та освіти.

"Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні Державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки: швидке відновлення житла й критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу", - наголосив Кулеба.

Він додав, що разом із програмою EU4Reconstruction триває підготовка окремої Державної програми підтримки прифронтових територій та територій відновлення.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.