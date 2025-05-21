Польша будет производить электронику для Patriot: началось строительство завода

В Польше стартовало строительство завода, производящего электронику для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя министра национальной обороны Польши Павела Бейды.

Он отметил, что этот завод будет производить электронику для радаров LTAMDS, используемых в системе ПВО Wisla.

"Именно для этого и предназначены офсетные соглашения – размещение сервисных и производственных мощностей в Польше. Сегодня началось строительство Военного центра электроники при Центре исследований и разработок военно-морской техники", – написал заместитель председателя польского Минобороны.

О системе ПВО Wisla

Wisla – создаваемая Польшей система противовоздушной обороны средней дальности, в состав которой, в частности, входят ЗРК Patriot. В конце декабря 2024 г. было заявлено о том, что она добилась оперативной готовности. В настоящее время реализуется вторая фаза программы Wisla, в частности, с США заключен контракт на поставку и интеграцию системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS.

Радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) призван заменить системы, используемые сейчас на ЗРК Patriot. Новая РЛС, как сообщает разработчик, Radeon, обеспечивает 360-градусный охват, имеет значительно улучшенные возможности обнаружения и сопровождения воздушных целей, включая баллистические и крылатые ракеты, беспилотники.

Напомним, что недавно "Укроборонпром" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники. В сферу общих интересов Украины и Польши вошли направления боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.