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Польща вироблятиме електроніку для Patriot: почалося будівництво заводу
У Польщі стартувало будівництво заводу, який вироблятиме електроніку для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис заступника міністра національної оборони Польщі Павела Бейди.
Він зазначив, що цей завод вироблятиме електроніку для радарів LTAMDS, що використовуються в системі ППО Wisla.
"Саме для цього і призначені офсетні угоди - розміщення сервісних і виробничих потужностей у Польщі. Сьогодні почалося будівництво Військового центру електроніки при Центрі досліджень і розробок військово-морської техніки", - написав заступник голови польського Міноборони.
Про систему ППО Wisla
Wisla - створювана Польщею система протиповітряної оборони середньої дальності, до складу якої, зокрема, входять ЗРК Patriot. Наприкінці грудня 2024 р. було заявлено про те, що вона досягла оперативної готовності. Наразі реалізується друга фаза програми Wisla, зокрема, зі США укладено контракт на постачання та інтеграцію системи управління протиповітряною та протиракетною обороною IBCS.
Радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) покликаний замінити системи, що використовуються зараз на ЗРК Patriot. Нова РЛС, як повідомляє розробник, Radeon, забезпечує 360-градусне охоплення, має значно поліпшені можливості виявлення і супроводу повітряних цілей, включно з балістичними і крилатими ракетами, безпілотниками.
Нагадаємо, нещодавно "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки. У сферу спільних інтересів України та Польщі увійшли напрямки боєприпасів, бронетехніки, артилерії та протиповітряної оборони.