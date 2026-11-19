В Польше проходят масштабные проверки легальности пребывания и трудоустройства иностранцев. Во время общенациональных операций Пограничная служба проверяет предприятия, строительные площадки, склады и хостелы, выявляя иностранцев, нарушающих правила пребывания или работающих без соответствующих документов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal.

Там посоветовали украинцам, уже работающим в Польше или только планирующих выезд, проверить документы, дающие право на пребывание и работу. Ошибки в оформлении, фиктивные приглашения или трудоустройство без надлежащих оснований могут привести к штрафам, потере законных оснований для пребывания и предписания покинуть страну.

В Польше усилились проверки

В компании сообщили, что только 12–13 октября 2026 года почти 600 сотрудников Пограничной службы провели более 1400 проверок легальности пребывания иностранцев , задержали более 80 человек и начали более 60 административных производств по обязательству иностранцев вернуться. Среди проверенных было около 530 граждан Украины. Более чем в 50 случаях основанием для задержания стало незаконное пребывание, еще почти в десяти — угроза государственной безопасности.

Проверки продолжились в ноябре. 17–18 ноября в Силезском воеводстве Пограничная служба совместно с полицией и Национальной казенной администрацией (KAS) провела операцию Pobyt . К ней привлекли 133 служащих, которые проверили 191 иностранца по поводу законности пребывания и трудоустройства. Задержали 33 человека, среди которых были граждане Украины.

Контролируют и непосредственно работодателей. 16 ноября Пограничная служба сообщила о результатах проверки компании в Кентшинском уезде , куда Лодзькое агентство труда направило на производственное предприятие 33 иностранцев, из которых 28 — граждане Украины. Они работали на условиях, отличавшихся от указанных в разрешениях, или занимали должности, не соответствующие документам.

Всего с января по конец октября пограничники проверили около 2900 иностранцев, более 700 из которых работали нелегально. Наибольшее количество нарушений выявили среди работников, которых направили агентству труда (25%). Далее следуют строительство (22%), производственные предприятия (18%) и ресторанный бизнес (13%). Работодателям, незаконно трудоустраивающим иностранцев, грозит штраф до 50 000 злотых.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Польши (MSWiA) сообщили , что за первую половину 2026 года за незаконное пребывание в Польше было задержано около 11 000 человек. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Изменения в польской миграционной политике

Аналитики отмечают, что усиление контроля над иностранцами происходит на фоне изменений в польской миграционной политике и законодательстве о трудоустройстве иностранцев. По данным Министерства внутренних дел Польши , в первом полугодии 2026 года иностранцам выдали около 69 тыс. новых разрешений на работу — примерно вдвое меньше, чем в прошлом (144 тыс.). В министерстве объясняют это изменениями законодательства, цифровизацией процедур и ужесточением требований к оформлению документов.

«Наличие разрешения на работу или приглашение от работодателя еще не гарантирует легальное трудоустройство. Важно, чтобы фактические условия работы соответствовали документам: работник имел право работать именно у этого работодателя, на должности и на определенных условиях. Человек может приехать в Польшу с документами, которые на первый взгляд выглядят надлежащим образом оформленными, но обнаружить во время проверки, что работодатель или агентство труда не выполнили своих обязательств», — подчеркивают в Gremi Personal.

Отдельный риск, по словам специалистов, представляют фиктивные приглашения и документы от компаний, которые фактически не ведут деятельности и не намерены трудоустраивать людей. Их могут использовать для получения визы, легализации пребывания или подачи на карту избитую. Польская Пограничная служба регулярно разоблачает следующие схемы. В частности, 18 ноября стражи порядка сообщили о разоблачении организованной группы, которая помогала иностранным студентам получать разрешения на временное проживание на основании фиктивных подтверждений наличия средств. Механизмом могли воспользоваться около 3 000 иностранцев.

"В зависимости от обстоятельств иностранец, воспользовавшийся фиктивными документами, может потерять основания для пребывания в Польше, получить решение об обязательстве вернуться в страну происхождения, а также запрет на повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны", - предупреждают в Gremi Personal.

Проверить статус PESEL UKR

Что касается украинцев, уже находящихся в Польше, то в компании советуют им дополнительно проверить статус PESEL UKR. До 31 августа 2026 года граждане, которым этот статус выдали на основании заявления без предъявления действительного загранпаспорта, должны были подтвердить лицо в управлении гмины. С 1 сентября тем, кто этого не сделал, статус UKR изменили на NUE, что означает потерю временной защиты и связанных с ним прав. Отсутствие статуса UKR само по себе не приводит к автоматической депортации, но может повлиять на законность дальнейшего пребывания, доступ к отдельным социальным правам и возможность оформить карту избитую CUKR.

В Gremi Personal отмечают: Польша не меняет правил для украинцев, она требует, чтобы их соблюдали. Поэтому легальное пребывание и легальная работа с правильно оформленными документами и прозрачными агентствами труда остаются надежными гарантиями спокойного проживания в стране.

Ранее сообщалось, что почти 70% иностранных работников в Польше, которые трудоустраивались через агентства занятости, лично столкнулись с непрозрачными схемами начисления или оформления зарплат. При этом 57,8% респондентов почувствовали уже несколько подобных практик.