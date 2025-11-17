Польша открыла пункты на границе с Беларусью: возобновлено движение через Кузницу и Бобровники

Польша открыла два автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью – Кузница и Бобровники. Пункты были закрыты в течение нескольких лет и возобновление движения стало возможным после усиления контроля на границе и консультаций с местными властями и предпринимателями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Польша открыла два пункта пропуска

Министерство внутренних дел и администрации Польши подчеркнуло, что открытие пограничных переходов в Кузнице и Бобровниках стало возможным только после эффективного закрытия границы, которая в последние годы неоднократно подвергалась массовым попыткам незаконного пересечения мигрантами. Перед возобновлением движения были проведены консультации с местными властями и предпринимателями, которые давно настаивали на открытии переходов, поскольку это имеет решающее значение для экономики региона.

"Когда граница будет безопасной, когда польское государство будет уверенно в его контроле, мы открываем эти два пункта пропуска", - заявил подлясский воевода Яцек Бжозовский во время пресс-конференции в Бобровниках. Он подчеркнул, насколько сложным был период закрытия для местного бизнеса: "Подляские предприниматели теряли свои активы и дело своей жизни".

Об экономике региона

Подляское воеводство – регион с древними сельскохозяйственными традициями, однако приграничная и трансграничная торговля имеет не меньшее значение. Закрытие пограничных переходов в 2021 и 2023 годах привело к серьезным экономическим проблемам, отметил подлясский воевода Яцек Бжозовский. "Это привело к краху одной из ключевых составляющих экономики – предпринимательской деятельности в нашем регионе", – добавил он.

Государство выплатило компенсации только предпринимателям из муниципалитетов, где расположены переходы, однако компании со всего региона понесли убытки. Прежде всего, пострадали гостиничная, ресторанная и транспортная отрасли, а также другие предприятия, зависящие от трансграничного движения.

Предпосылки закрытия переходов

Пересечение границы на Кузнице было приостановлено 9 ноября 2021 года из-за миграционного кризиса, когда польская сторона столкнулась с массовыми попытками незаконного пересечения и отсутствием реакции Беларуси.

Бобровщики закрыли 10 февраля 2023 года. Тогдашний министр внутренних дел Мариуш Каминский пояснил, что решение было продиктовано "жизненно важными интересами государственной безопасности", а непосредственной причиной стало решение суда в отношении журналиста Анджея Почобута, активиста Союза поляков Беларуси.

Новые пограничные проверки и очереди

Пограничная служба Польши заверила, что готова возобновить проверки по современной системе въезда и выезда, действующей на внешних границах ЕС.

Кузница-Брузги – возобновлено движение только для пассажирских автомобилей, автобусы не пропускают.

Бобровники-Берестовица – разрешено движение пассажирских (легковые автомобили и автобусы) и грузовых автомобилей.

Открытие пунктов пропуска вызвало мгновенный интерес: еще до полуночи на переходе Бобровники образовалась очередь протяженностью 4–5 км. Одним из первых транспортных средств, пересекших границу, был рейсовый автобус из Варшавы через Белосток в Гродно.

Изменение правил пересечения границ ЕС

С 12 октября 2025 года Европейский союз запустил систему въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.

С 28 октября 2025 г. во всех пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии заработала система EES.