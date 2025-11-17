Польща відкрила пункти на кордоні з Білоруссю: відновлено рух через Кузницю та Бобровники

Польща відкрила два автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – Кузниця та Бобровники. Пункти були закриті протягом кількох років і відновлення руху стало можливим після посилення контролю на кордоні та консультацій із місцевою владою і підприємцями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє польська радіостанція RMF24.

Польща відкрила два пункти пропуску

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі наголосило, що відкриття прикордонних переходів у Кузниці та Бобровниках стало можливим лише після ефективного закриття кордону, який останніми роками неодноразово піддавався масовим спробам незаконного перетину мігрантами. Перед відновленням руху були проведені консультації з місцевою владою та підприємцями, які давно наполягали на відкритті переходів, адже це має вирішальне значення для економіки регіону.

"Коли кордон буде безпечним, коли польська держава матиме впевненість у його контролі, ми відкриваємо ці два пункти пропуску", – заявив підляський воєвода Яцек Бжозовський під час прес-конференції в Бобровниках. Він підкреслив, наскільки складним був період закриття для місцевого бізнесу: "Підляські підприємці втрачали свої активи та справу свого життя".

Про економіку регіону

Підляське воєводство – регіон із давніми сільськогосподарськими традиціями, проте прикордонна та транскордонна торгівля має не менше значення. Закриття прикордонних переходів у 2021 та 2023 роках призвело до серйозних економічних проблем, зазначив підляський воєвода Яцек Бжозовський. "Це призвело до краху однієї з ключових складових економіки – підприємницької діяльності в нашому регіоні", – додав він.

Держава виплатила компенсації лише підприємцям із муніципалітетів, де розташовані переходи, проте компанії з усього регіону зазнали збитків. Насамперед постраждали готельна, ресторанна та транспортна галузі, а також інші підприємства, що залежать від транскордонного руху.

Передумови закриття переходів

Перетин кордону на Кузниці був призупинений 9 листопада 2021 року через міграційну кризу, коли польська сторона зіткнулася з масовими спробами незаконного перетину та відсутністю реакції Білорусі.

Бобровники закрили 10 лютого 2023 року. Тодішній міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський пояснив, що рішення було продиктоване "життєво важливими інтересами державної безпеки", а безпосередньою причиною стало рішення суду щодо журналіста Анджея Почобута, активіста Союзу поляків Білорусі.

Нові прикордонні перевірки та черги

Прикордонна служба Польщі запевнила, що готова відновити перевірки за сучасною системою в’їзду та виїзду, яка діє на зовнішніх кордонах ЄС.

Кузниця-Брузгі – відновлено рух лише для пасажирських автомобілів, автобуси не пропускають.

Бобровники-Берестовіца – дозволено рух пасажирських (легкові автомобілі та автобуси) та вантажних автомобілів.

Відкриття пунктів пропуску викликало миттєвий інтерес: ще до півночі на переході Бобровники утворилася черга довжиною 4–5 км. Одним із перших транспортних засобів, які перетнули кордон, був рейсовий автобус із Варшави через Білосток до Гродно.

Зміна правил перетину кордонів ЄС

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

З 28 жовтня 2025 року у всіх пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини запрацювала система EES.