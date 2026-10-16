Польша планирует втрое увеличить сумму, которую должны иметь иностранцы при въезде: сколько денег придется иметь с собой

Польша планирует повысить требования к финансовому обеспечению прибывающих в страну иностранцев.

Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на проект Министерства внутренних дел Польши.

Согласно документу, иностранцы должны будут подтверждать наличие большей суммы средств для покрытия расходов во время пребывания в стране. Новые требования будут отличаться в зависимости от продолжительности и цели поездки.

Сколько денег нужно будет иметь с собой

Если иностранец планирует находиться в Польше не более четырех дней, он должен будет иметь не менее 1000 злотых (11500 гривен). Минимальная сумма для такой поездки составляет 300 злотых. (3457 гривен).

Для более длительного пребывания требования также планируют усилить: вместо нынешних 75 злотых в день нужно будет подтверждать наличие 300 злотых (3457 гривен) за каждый день пребывания.

Необходимую сумму можно будет подтвердить не только в польской валюте, но и в эквиваленте иностранной валюты.

Планируемое повышение касается расходов на проживание, поэтому их не следует отождествлять со всеми финансовыми требованиями, связанными с путешествием, включая возврат или дальнейшее путешествие.

Обучение и стажировка

Изменения также будут касаться иностранцев, прибывающих в Польшу на обучение, стажировку, тренинги, научные исследования или разработки.

Для покрытия расходов в первые два месяца запланированного пребывания они должны будут подтвердить наличие 2020 злотых (23 319,59 гривен). В настоящее время установленная сумма составляет 1270 злотых.

Почему Польша хочет увеличить суммы

Действующие требования к финансовому обеспечению иностранцев в Польше не изменялись с 2016 года. За это время выросли цены на товары и услуги, поэтому установленные ранее суммы потеряли реальную ценность.

В пояснении к документу отмечено, что предложенные размеры средств остаются на уровне ориентировочных сумм, применяемых во многих странах Шенгенской зоны. В частности, речь идет о государствах с подобным уровнем цен на товары и услуги, такие как Болгария, Хорватия, Литва и Эстония.

Проект постановления предусматривает, что новые правила вступят в силу через 30 дней после обнародования.

Заметим, что в 2025 году украинские беженцы обеспечили рост реального ВВП Польши на 2,4%, что составляет около 94 млрд злотых, тогда как уровень их занятости поднялся до 76% против 69% годом ранее.