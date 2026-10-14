Польская экономика на $1 трлн оказалась под угрозой из-за политических распрей

Внутренняя политическая конфронтация между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким обостряется и создает прямые риски для польской экономики, объем которой превышает 1 триллион долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Конфликт между проевропейскими либералами и правыми консерваторами перешел в острую фазу после президентских выборов прошлого года. За год до парламентской гонки противостояние практически заблокировало правительственную повестку дня.

Попытки снизить дефицит бюджета, превышающий 7% ВВП, сорвались, что уже заставило рейтинговое агентство Moody's Ratings снизить суверенный инвестиционный рейтинг Польши на одну ступень - до уровня A3.

Ситуация усугубляется на фоне замедления темпов роста: по прогнозу Международного валютного фонда, динамика ВВП снизится с 3,4% в 2026 году до 2,5% в следующем году из-за сокращения поступлений из фондов ЕС и ослабления инвестиций.

Угроза паралича центробанка и блокирование реформ

Польский бизнес все больше беспокоится из-за политической нестабильности. Президент организации "Польский совет бизнеса" Войцех Костшева и руководитель ассоциации работодателей "Pracodawcy RP" Йоанна Маковецкая-Гатца подчеркивают, что предприниматели не могут планировать инвестиции в условиях непредсказуемости. Чтобы преодолеть разрыв со среднеевропейским уровнем корпоративных инвестиций, Польше не хватает около 300 миллиардов злотых (77 миллиардов долларов) ежегодно.

Президент Навроцкий, заручившись поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа, активно применяет право вето:

с момента вступления в должность в августе прошлого года он заблокировал уже 45 законов — вдвое больше, чем его предшественник Анджей Дуда за две каденции;

заблокировано утверждение предложенных правительством послов в ключевых столицах, а также налоговые инициативы по снижению ставок для среднего класса и повышению сборов для корпораций;

В начале года президент пытался заблокировать долю Польши в 150-миллиардной кредитной программе ЕС на вооружение, предложив финансировать оборону за счет доходов от золотых резервов совместно с главой Нацбанка Адамом Глапинским.

Это предложение повлекло за собой конфликт вокруг формирования правления центробанка. Если компромисс относительно новых членов не найдут в ближайшие недели, численность руководящего органа упадет ниже установленного законом минимума в шесть человек. Кроме того, правящая коалиция инициировала отстранение самого Глапинского, обвиняя его в сотрудничестве с предыдущей властью, что чревато срывом заседаний Совета по монетарной политике.

Внешнеполитические последствия

Политическое напряжение распространилось и на внешнюю политику. Президент Навроцкий использует общественные настроения: в июне он лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, а уже через несколько дней после вступления в должность неожиданно ветировал закон о продлении помощи украинским гражданам в Польше, что поставило под угрозу правительственное финансирование спутниковой связи Starlink для украинских сил.

В то же время внутриполитический раскол усложняет переговоры с Вашингтоном по размещению американской военной базы в западной части Польши ("Форт Трамп"), несмотря на поддержку проекта лично президентом США.

Министр финансов Анджей Доманский заявляет о саботаже мер правительства по наполнению казны со стороны главы государства. Сам Навроцкий сообщил, что экономические проблемы временные и будут решены внутри страны. Впрочем, под давлением обстоятельств президент недавно подписал закон о налоге на сверхдоходы топливных компаний, который он задерживал с июля, открыв путь к ограничению цен на топливо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что инфляция в Польше достигла максимума за 15 месяцев из-за скачка цен на топливо. Уровень инфляции вырос до наивысшего значения с середины 2025 из-за подорожания энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.