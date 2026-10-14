Польська економіка на $1 трлн опинилася під загрозою через політичні чвари

Внутрішня політична конфронтація між прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Каролем Навроцьким загострюється і створює прямі ризики для польської економіки, обсяг якої перевищує 1 трильйон доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Конфлікт між проєвропейськими лібералами та правими консерваторами перейшов у гостру фазу після минулорічних президентських виборів. За рік до парламентських перегонів протистояння практично заблокувало урядовий порядок денний.

Спроби знизити дефіцит бюджету, який перевищує 7% ВВП, зірвалися, що вже змусило рейтингове агентство "Moody's Ratings" знизити суверенний інвестиційний рейтинг Польщі на один щабель — до рівня A3.

Ситуація ускладнюється на тлі сповільнення темпів зростання: за прогнозом Міжнародного валютного фонду, динаміка ВВП знизиться з 3,4% у 2026 році до 2,5% наступного року через скорочення надходжень із фондів ЄС та послаблення інвестицій.

Загроза паралічу центробанку та блокування реформ

Польський бізнес дедалі більше непокоїться через політичну нестабільність. Президент організації "Польська рада бізнесу" Войцех Костшева та керівниця асоціації роботодавців "Pracodawcy RP" Йоанна Маковецька-Гатца наголошують, що підприємці не можуть планувати інвестиції в умовах непередбачуваності. Щоб подолати розрив із середньоєвропейським рівнем корпоративних інвестицій, Польщі бракує близько 300 мільярдів злотих (77 мільярдів доларів) щороку.

Президент Навроцький, заручившись підтримкою глави Білого дому Дональда Трампа, активно застосовує право вето:

з моменту вступу на посаду в серпні минулого року він заблокував уже 45 законів — удвічі більше, ніж його попередник Анджей Дуда за дві каденції;

заблоковано затвердження запропонованих урядом послів у ключових столицях, а також податкові ініціативи щодо зниження ставок для середнього класу та підвищення зборів для корпорацій;

на початку року президент намагався заблокувати частку Польщі у 150-мільярдній кредитній програмі ЄС на озброєння, запропонувавши фінансувати оборону за рахунок прибутків від золотих резервів спільно з очільником Нацбанку Адамом Глапінським.

Ця пропозиція спричинила конфлікт навколо формування правління центробанку. Якщо компромісу щодо нових членів не знайдуть найближчими тижнями, чисельність керівного органу впаде нижче встановленого законом мінімуму в шість осіб. Крім того, правляча коаліція ініціювала відсторонення самого Глапінського, звинувачуючи його у співпраці з попередньою владою, що загрожує зривом засідань Ради з монетарної політики.

Зовнішньополітичні наслідки

Політична напруга поширилася і на зовнішню політику. Президент Навроцький використовує суспільні настрої: у червні він позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі, а вже за кілька днів після вступу на посаду несподівано ветував закон про продовження допомоги українським громадянам у Польщі, що поставило під загрозу урядове фінансування супутникового зв'язку "Starlink" для українських сил.

Водночас внутрішньополітичний розкол ускладнює переговори з Вашингтоном щодо розміщення американської військової бази в західній частині Польщі ("Форт Трамп"), попри підтримку проєкту особисто президентом США.

Міністр фінансів Анджей Доманський заявляє про саботаж заходів уряду щодо наповнення скарбниці з боку глави держави. Сам Навроцький повідомив, що економічні проблеми є тимчасовими і будуть вирішені всередині країни. Втім, під тиском обставин президент нещодавно підписав закон про податок на надприбутки паливних компаній, який він затримував із липня, відкривши шлях до обмеження цін на пальне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що інфляція в Польщі сягнула максимуму за 15 місяців через стрибок цін на пальне. Рівень інфляції зріс до найвищого значення із середини 2025 року через подорожчання енергоносіїв на тлі конфлікту на Близькому Сході.