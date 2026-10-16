Польща планує утричі збільшити суму, яку повинні мати іноземці при в’їзді: скільки грошей доведеться мати із собою

Польща планує підвищити вимоги до фінансового забезпечення іноземців, які прибувають до країни.

Як пише Dilo, про це повідомляє польське видання RMF24 із посиланням на проєкт Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Згідно з документом, іноземці повинні будуть підтверджувати наявність більшої суми коштів для покриття витрат під час перебування в країні. Нові вимоги відрізнятимуться залежно від тривалості та мети поїздки.

Скільки грошей потрібно буде мати з собою

Якщо іноземець планує перебувати в Польщі не більше чотирьох днів, він повинен буде мати щонайменше 1000 злотих (11 500 гривень). Наразі мінімальна сума для такої поїздки становить 300 злотих (3 457 гривень).

Для тривалішого перебування вимоги також планують посилити: замість нинішніх 75 злотих на день потрібно буде підтверджувати наявність 300 злотих (3 457 гривень) за кожен день перебування.

Необхідну суму можна буде підтвердити не лише в польській валюті, а й в еквіваленті в іноземній валюті.

Заплановане підвищення стосується витрат на проживання, тому їх не слід ототожнювати з усіма фінансовими вимогами, пов’язаними з подорожжю, включаючи повернення або подальшу подорож.

Навчання та стажування

Зміни також стосуватимуться іноземців, які прибувають до Польщі на навчання, стажування, тренінги, наукові дослідження або розробки.

Для покриття витрат протягом перших двох місяців запланованого перебування вони повинні будуть підтвердити наявність 2020 злотих (23 319,59 гривень). Наразі встановлена сума становить 1270 злотих.

Чому Польща хоче збільшити суми

Чинні вимоги до фінансового забезпечення іноземців у Польщі не змінювалися з 2016 року. За цей час зросли ціни на товари та послуги, тому встановлені раніше суми втратили реальну цінність.

У поясненні до документа зазначено, що запропоновані розміри коштів залишаються на рівні орієнтовних сум, які застосовують у багатьох країнах Шенгенської зони. Зокрема, йдеться про держави з подібним рівнем цін на товари та послуги, такі як Болгарія, Хорватія, Литва та Естонія.

Проєкт постанови передбачає, що нові правила набудуть чинності через 30 днів після їх оприлюднення.

Зауважимо, у 2025 році українські біженці забезпечили зростання реального ВВП Польщі на 2,4%, що становить близько 94 млрд злотих, тоді як рівень їхньої зайнятості піднявся до 76% проти 69% роком раніше.