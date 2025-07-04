Польский ритейлер Best Market планирует экспансию в Украину

Совладелец популярной польской торговой сети Best Market Сергей Колесник заявил о намерениях выйти на украинский рынок. В случае стабилизации военной ситуации, компания рассмотрит открытие магазинов в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на его интервью польскому профильному порталу Wiadomości Handlowe.

На сегодняшний день сеть развивает бренды Best Market, Foodex24, Foodex Express и Best Beer. Именно удобный формат магазинов Foodex Express, по словам Колесника, имеет самый большой потенциал для украинского рынка.

"Только что ситуация успокоится, мы вернемся к вопросу экспансии в Украину. Потенциал для развития магазинов удобств там очень велик", — сказал Колесник.

Компания также активно работает над оптимизацией логистических процессов. Центральный склад в Варшаве площадью 4 тыс. м² принимает товары, в том числе из Украины, однако доставка из Украины может длиться как три дня, так и тридцать. Именно поэтому группа планирует в 2025-2026 гг. расширить складские площади и завершить внедрение современного программного обеспечения для обработки заказов в пищевом секторе.

Кроме розничной торговли, компания тестирует и другие направления: в частности, в Лодзи открыт ресторан, работающий рядом с супермаркетом Best Market. Это решение явилось ответом на запрос клиентов. И хотя открытие новых ресторанов не приоритет, нынешний проект рассматривается как качественное дополнение к ритейл-бизнесу.

Best Market и Foodex Express остаются успешными даже в контексте изменений социальных настроений в Польше. По словам Колесника, клиентская база только растет, включая как поляков, так и украинцев, ставших постоянными покупателями.

Добавим. что международные сети внимательно следят за сверхактивным украинским рынком ритейла. Появление в Украине сети Lidl или Biedronka – только вопрос времени, выход этих ритейлеров на украинский рынок выглядит вполне реалистичным.