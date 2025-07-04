Lidl продовжує вивчати український ринок: коли мережа з'явиться в Україні

Міжнародні мережі уважно слідкують за надактивним українським ринком ритейлу.

Поява в Україні мережі Lidl або Biedronka - лише питання часу, вихід цих ритейлерів на український ринок виглядає цілком реалістичним.

Про це, як передає Delo.ua, розповів польському спеціалізованому медіа Wiadomosci Handlowe Андрій Жук, голова правління та співзасновник Асоціації ритейлерів України (RAU).

За його словами, під час повномасштабної війни дебют великих західних продуктових мереж малоймовірний, однак якщо бойові дії припиняться, а умови припинення вогню чи миру будуть настільки сприятливими, що іноземному бізнесу не доведеться надто турбуватися про інвестування в країну, поява брендів рано чи пізно відбудеться.

Проте ці міжнародні мережі продовжують досліджувати український ринок ритейлу, слідкувати за ним навіть під час війни, додав Андрій Жук у коментарі Delo.ua.

Lidl був за крок від дебюту в Україні, у 2021 році німецька Schwarz Group, яка володіє дискаунтером, дала зелене світло на розширення, зазначає польський портал.

Очолити Lidl Україна тоді мав Адам Міщишин, який вісім років був пов'язаний з Lidl Polska. Німецькі ЗМІ тоді повідомляли, що Lidl хоче повторити "польський успіх" в Україні. Плани були переглянуті у лютому 2022 року - через початок повномасштабного вторгнення.

Відтоді Lidl офіційно не коментував свої плани розвитку в Україні, а всі публікації в ЗМІ на цю тему лише повторювали попередні домовленості, повідомляє Українська рада торгових центрів.

Які плани у мережі Biedronka?

Кілька місяців тому ЗМІ повідомляли, що португальська Jeronimo Martins Group, яка є власником Biedronka, вже у 2020 році вела переговори щодо поглинання лідера українського ринку, мережі “АТБ”. Однак домовитися не вдалося.

Я не приховую, що Україну також вивчали і, ймовірно, вивчатимуть знову після вирішення нинішнього конфлікту, — заявив у 2022 році Мацей Луковський, член правління Biedronka, який зараз відповідає за розширення мережі на словацькому ринку.

Луїс Араужо, генеральний директор Biedronka у Польщі, запевнив, що мережа "розгляне можливості розвитку" в Україні в довгостроковій перспективі. На його думку, концепція дисконтних ставок мережі добре спрацює в “країнах, що межують з Польщею”.

Якщо Lidl та/або Biedronka дебютують в Україні, їхнім головним конкурентом на цьому ринку буде інший дискаунтер, “АТБ” – звісно, ​​якщо тільки один із вищезгаданих операторів не вийде на український ринок через придбання “АТБ”, - йдеться у матеріалі.

Андрій Жук зазначає, що на відміну від Biedronka та Lidl – експансія Żabka в Україні є досить малоймовірною.

Польські бренди давно впевнено почуваються на українському ринку, наголошує Жук, вказуючи як приклад групу одягу LPP, що є власником Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Лише у 2024-2025 роках компанія відкрила понад 150 нових магазинів.

Żabka, через свій формат, має менше шансів адаптуватися до українських умов, тому ми, ймовірно, не побачимо її найближчим часом, – вважає експерт.

Він також зазначив, що в непродовольчому сегменті експансія іноземних ритейлерів в Україні йде повним ходом. Жук також вказує на розширення інших польських непродовольчих ритейлерів. Наприклад, в Україні є 14 магазинів CCC, мережа Smyk має 10 торгових точок, Wittchen - вісім, а HalfPrice (з групи CCC) чотири магазини.

Delo.ua писало раніше про те, що в АТБ розкрили плани про масштабне розширення мережі.