Lidl продолжает изучать украинский рынок: когда сеть появится в Украине

Международные сети внимательно следят за сверхактивным украинским рынком ритейла.

Появление в Украине сети Lidl или Biedronka – только вопрос времени, выход этих ритейлеров на украинский рынок выглядит вполне реалистичным.

Об этом, как передает Delo.ua, рассказал польскому специализированному медиа Wiadomosci Handlowe Андрей Жук, председатель правления и соучредитель Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

По его словам, во время полномасштабной войны дебют крупных западных продуктовых сетей маловероятен, однако если боевые действия прекратятся, а условия прекращения огня или мира будут настолько благоприятны, что иностранному бизнесу не придется слишком беспокоиться об инвестировании в страну, появление брендов рано или поздно произойдет.

Тем не менее, эти международные сети продолжают исследовать украинский рынок ритейла, следить за ним даже во время войны, добавил Андрей Жук в комментарии Delo.ua.

Lidl был в шаге от дебюта в Украине, в 2021 году немецкая Schwarz Group, владеющая дискаунтером, дала зеленый свет на расширение, отмечает польский портал.

Возглавить Lidl Украина тогда имел Адам Мищишин, который восемь лет был связан с Lidl Polska. Немецкие СМИ тогда сообщали, что Lidl хочет повторить "польский успех" в Украине. Планы были пересмотрены в феврале 2022 года – из-за начала полномасштабного вторжения.

С тех пор Lidl официально не комментировал свои планы развития в Украине, а все публикации в СМИ по этой теме лишь повторяли предварительные договоренности, сообщает Украинский совет торговых центров.

Какие планы у сети Biedronka?

Несколько месяцев назад СМИ сообщали, что португальский Jeronimo Martins Group, которая является владельцем Biedronka, уже в 2020 году вела переговоры по поглощению лидера украинского рынка, сети АТБ. Однако договориться не удалось.

Я не скрываю, что Украину также изучали и, вероятно, будут изучать снова после разрешения нынешнего конфликта, — заявил в 2022 году Мацей Луковский, член правления Biedronka, отвечающий за расширение сети на словацком рынке.

Луис Араужо, генеральный директор Biedronka в Польше, заверил, что сеть "рассмотрит возможности развития" в Украине в долгосрочной перспективе. По его мнению, концепция учетных ставок сети хорошо сработает в "граничных границах с Польшей".

Если Lidl и/или Biedronka дебютируют в Украине, их главным конкурентом на этом рынке будет другой дискаунтер, "АТБ" — конечно, если только один из вышеупомянутых операторов не выйдет на украинский рынок из-за приобретения "АТБ", говорится в материале.

Андрей Жук отмечает, что в отличие от Biedronka и Lidl – экспансия Żabka в Украине достаточно маловероятно.

Польские бренды давно уверенно чувствуют себя на украинском рынке, отмечает Жук, указывая в качестве примера группу одежды LPP, которая является владельцем Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Только в 2024-2025 годах компания открыла более 150 новых магазинов.

Żabka, по своему формату, имеет меньше шансов адаптироваться к украинским условиям, поэтому мы, вероятно, не увидим ее в ближайшее время, – считает эксперт.

Он также отметил, что в непродовольственном сегменте экспансия иностранных ритейлеров в Украине идет полным ходом.

Жук также указывает на расширение других польских непродовольственных ритейлеров. Например, в Украине есть 14 магазинов CCC, сеть Smyk имеет 10 торговых точек, Wittchen – восемь, а HalfPrice (из группы CCC) четыре магазина.

Delo.ua писало ранее о том, что у АТБ раскрыли планы о масштабном расширении сети.