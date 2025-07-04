Польський ритейлер Best Market планує експансію в Україну

Співвласник популярної польської торговельної мережі Best Market Сергій Колесник заявив про наміри вийти на український ринок. У разі стабілізації воєнної ситуації компанія розгляне відкриття магазинів в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на його інтерв’ю польському профільному порталу Wiadomości Handlowe.

На сьогодні мережа розвиває бренди Best Market, Foodex24, Foodex Express та Best Beer. Саме зручний формат магазинів Foodex Express, за словами Колесника, має найбільший потенціал для українського ринку. Остаточне рішення щодо бренду буде прийнято з урахуванням українських реалій, однак наразі компанія лише «дивиться одним оком» у бік України й утримується від тестування чи запуску активностей до завершення бойових дій.

"Щойно ситуація заспокоїться, ми повернемося до питання експансії в Україну. Потенціал для розвитку магазинів зручностей там дуже великий", — сказав Колесник.

Компанія також активно працює над оптимізацією логістичних процесів. Центральний склад у Варшаві площею 4 тис. м² приймає товари, у тому числі й з України, однак доставка з України може тривати як три дні, так і тридцять. Саме тому група планує у 2025–2026 роках розширити складські площі та завершити впровадження сучасного програмного забезпечення для обробки замовлень у харчовому секторі.

Крім роздрібної торгівлі, компанія тестує й інші напрямки: зокрема, у Лодзі відкрито ресторан, який працює поряд із супермаркетом Best Market. Це рішення стало відповіддю на запит клієнтів. І хоча відкриття нових ресторанів не є пріоритетом, нинішній проєкт розглядається як якісне доповнення до ритейл-бізнесу.

Best Market і Foodex Express залишаються успішними навіть у контексті змін соціальних настроїв у Польщі. За словами Колесника, клієнтська база лише зростає, включаючи як поляків, так і українців, які стали постійними покупцями.

Додамо. що міжнародні мережі уважно слідкують за надактивним українським ринком ритейлу. Поява в Україні мережі Lidl або Biedronka - лише питання часу, вихід цих ритейлерів на український ринок виглядає цілком реалістичним.