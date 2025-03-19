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Полтавский научно-исследовательский институт землеустройства выставили на приватизацию
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Полтавский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Торги состоятся 21 марта в системе "Прозорро.Продажи", а заявки на участие будут приниматься до 20:00 20 марта.
Что известно об объекте приватизации
Полтавский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства специализируется на исследованиях в области естественных и технических наук. Стартовая цена лота составляет 2,41 млн. грн. без НДС.
Имущественный комплекс расположен в центре Полтавы, недалеко от центрального парка "Корпусный сад" и городских озер, что делает его привлекательным для инвестирования.
В объект входят:
- 17 зарегистрированных единиц недвижимости в Полтавской области (административные и производственные здания, гаражи, склады) общей площадью 2222 м ²;
- 17 транспортных средств (выпуска 1983-2007 годов);
- 253 единицы движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.п.);
- 4 земельных участка общей площадью 0,6364 га.
Часть имущества общей площадью 329,8 м² находится в аренде в соответствии с двумя договорами, действующими до окончания военного положения плюс четыре месяца.
На балансе предприятия также есть объекты, не подлежащие приватизации, в частности, общежитие, временные сооружения и ограждения.
Условия продаж
Среди основных требований к новому собственнику – погашение долгов по зарплате и перед бюджетом в течение шести месяцев, а также запрет на увольнение работников после покупки предприятия.
Приватизация этого объекта является возможностью создания нового бизнеса или релокации предприятий с временно оккупированных территорий. Инвестиции в государственное имущество разрешают расширить деятельность, внедрить новейшие технологии и сделать рабочие места.
Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины объявил о приватизационном аукционе по продаже Ивано-Франковского научно-исследовательского и проектного института землеустройства.