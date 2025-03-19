Полтавський науково-дослідний інститут землеустрою виставили на приватизацію

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".

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Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Торги відбудуться 21 березня у системі "Прозорро.Продажі", а заявки на участь прийматимуться до 20:00 20 березня.

Що відомо про об’єкт приватизації

Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою спеціалізується на дослідженнях у сфері природничих і технічних наук. Стартова ціна лота становить 2,41 млн грн без ПДВ.

Майновий комплекс розташований у центрі Полтави, неподалік центрального парку "Корпусний сад" та міських озер, що робить його привабливим для інвестування.

До об'єкта входять:

17 зареєстрованих одиниць нерухомості в Полтавській області (адміністративні та виробничі будівлі, гаражі, склади) загальною площею 2222 м²;

17 транспортних засобів (випуску 1983–2007 років);

(випуску 1983–2007 років); 253 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо);

(обладнання, меблі, інвентар тощо); 4 земельні ділянки загальною площею 0,6364 га.

Частина майна загальною площею 329,8 м² перебуває в оренді відповідно до двох договорів, що діятимуть до закінчення воєнного стану плюс чотири місяці.

На балансі підприємства також є об’єкти, що не підлягають приватизації, зокрема гуртожиток, тимчасові споруди та огорожа.

Умови продажу

Серед основних вимог до нового власника – погашення боргів із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців, а також заборона звільнення працівників після купівлі підприємства.

Приватизація цього об’єкта є можливістю для створення нового бізнесу або релокації підприємств із тимчасово окупованих територій. Інвестиції в державне майно дозволяють розширити діяльність, впровадити нові технології та створити робочі місця.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України оголосив про приватизаційний аукціон з продажу Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою.