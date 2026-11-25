Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего бывшего исполняющего обязанности директора одного из столичных коммунальных предприятий, из-за действий которого община Киева потеряла более 1,5 млн грн на приватизации недвижимости.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, должностное лицо по предварительному сговору с другими лицами способствовало переходу в частную собственность нежилых помещений площадью 119, 4 кв. м на улице Стрелецкой, расположенные в доме со статусом объекта культурного наследия.

Вместо обязательного анализа рыночной стоимости объекта руководитель КП утвердил в документах заниженную балансовую цену - 215 779 грн.

Именно с этой суммы стартовали торги в системе Prozorro. Sale, по итогам которых недвижимость в центре столицы продали за 250 тыс. грн.

В то же время судебная оценочно-строительная экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость этих помещений на момент аукциона превышала 1,8 млн грн.

Обвиняемому инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет и штраф. Кроме того, прокуратура подала гражданский иск для возмещения нанесенного городу ущерба.

Напомним, в июне правоохранители разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному учреждению, превышает 15 млн грн.