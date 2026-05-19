Помогла война в Иране: российский рубль возглавил мировой рейтинг валют

Благодаря росту поступлений в иностранной валюте от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке, российский рубль резко укрепился по отношению к доллару и стал лидером в рейтинге мировых валют по показателям роста.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%, достигнув отметки 72,6 за доллар, что стало наилучшим показателем с февраля 2023 года.

Его росту привели к поступлению иностранной валюты от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке.

Bloomberg отмечает, что, хотя укрепление рубля помогает ослабить инфляционное давление, оно также сокращает доходы экспортеров и поступления в бюджет России.

Согласно российскому фискальному правилу, излишки доходов от продажи энергоресурсов откладываются в резерв, когда экспортная цена российской нефти превышает 59 долларов за баррель.

Поэтому впервые с июня прошлого года Россия возобновила закупку иностранной валюты и золота для Фонда национального благосостояния.

При этом спрос на иностранную валюту у России остается низким на фоне высоких местных процентных ставок и слабого импорта, почти 60% которого сейчас оплачивается в рублях, поскольку Россия продолжает адаптироваться к санкциям.

Напомним, в апреле 2026 года гривна ослабла по отношению к доллару и вошла в список 15 валют мира с самой большой девальвацией. В то же время, российский рубль возглавил мировой рейтинг наибольшего роста.