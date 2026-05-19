Допомогла війна в Ірані: російський рубль очолив світовий рейтинг валют

Російський рубль зміцнився / Depositphotos

Завдяки зростанню надходжень в іноземній валюті від продажу нафти після початку війни на Близькому Сході російський рубль різко зміцнився по відношенню до долара і став лідером у рейтингу світових валют за показниками зростання.

Зазначається, що з початку квітня рубль зміцнився приблизно на 12%, досягнувши позначки 72,6 за долар, що стало найкращим показником з лютого 2023 року.

Його зростанню сприяли надходження іноземної валюти від продажу нафти після початку війни на Близькому Сході.

Bloomberg зауважує, що хоча зміцнення рубля допомагає послабити інфляційний тиск, воно також скорочує доходи експортерів та надходження до бюджету Росії. 

Згідно з російським фіскальним правилом, надлишки доходів від продажу енергоресурсів відкладаються в резерв, коли експортна ціна російської нафти перевищує 59 доларів за барель

Тому вперше з червня минулого року Росія відновила закупівлю іноземної валюти та золота для Фонду національного добробуту.

При цьому попит на іноземну валюту в Росії залишається низьким на тлі високих місцевих процентних ставок та слабкого імпорту, майже 60% якого зараз оплачується в рублях, оскільки Росія продовжує адаптуватися до санкцій.

Нагадаємо, у квітні 2026 року гривня послабилася відносно долара та увійшла до списку 15 валют світу із найбільшою девальвацією. Водночас російський рубль очолив світовий рейтинг найбільшого зростання.

Автор:
Світлана Манько