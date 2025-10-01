Портрет геймдев-специалиста 2025 года: какие зарплаты, работа и бонусы украинских разработчиков игр

Украинский геймдев продолжает работать и развиваться даже во время войны. По результатам опроса, в котором приняли участие 713 специалистов, удалось составить детальный портрет разработчика игр в 2025 году: от возраста и зарплат до овертаймов, бронирования и инвестиций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.

Кто они – украинские геймдев-специалисты

Среди опрошенных 32% составляют женщины, а 68% мужчины. Медианный возраст — 30 лет, при этом младшему участнику было 17 лет, а самому старшему — 53.

Более трети респондентов имеют образование в области компьютерных наук. На втором месте – гуманитарные специальности, далее – другие технические направления. Без высшего образования – около 5%.

Традиционно больше всего анкет поступило от софтов инженеров, дальше идут тестировщики, художники и аниматоры, а также геймдизайнеры.

По географии больше всего специалистов представляют шесть ключевых городов Украины. Еще 20% живут в меньших городах, а 15% находятся за границей.

Какие позиции наиболее распространены

Большинство респондентов работают на уровне middle (35%), значительную долю составляют senior (25%). Еще по 10% – это junior и team/tech lead.

Кроме того, 6% отнесли себя к менеджерам, а 2% — к архитекторам. Интересно, что CEO в опросе было почти 2%, а вот интернов – всего 0,2%.

Work-life balance и расходы

Что касается баланса между работой и жизнью, то 41% опрошенных ответили "нормальный, но есть куда улучшать". Чаще всего такой ответ давали именно middle-специалисты. "Хорошим" баланс называют 17%, а "идеальным" - только 4%.

Английский язык вообще не знают почти 0,5%, на уровне elementary – 2%, pre-intermediate – 10%. Остальные владеют ею лучше.

В финансовом плане более 51% зарабатывают больше, чем тратят. В то же время 31% тратят столько же, сколько зарабатывают, а 15% тратят больше, чем зарабатывают. Среди последних большинство – это middle (56%), тогда как джуны составляют 23%, а сеньоры – 21%.

Где работают и сколько зарабатывают

Больше специалистов работают в продуктовых компаниях, далее — в аутсорсинговых и аутстафинговых студиях.

Медианные зарплаты по типам компаний:

$3250 — в продуктовых компаниях ;

$3000 - в аутстафе ;

$2125 - в аутсорсе ;

$2800 - в стартапах .



Удаленная или офисная работа

Большинство респондентов работает удаленно.

В продуктовых студиях 65% полностью удалены, еще 18% в основном удалены. В аутсорсе показатели еще выше: 75% полностью удалены, 12% преимущественно удалены. В стартапах – более 90% удаленно.

Рабочая неделя

Самый распространенный график – 35–45 часов в неделю (59%).

Джуны редко работают сверхурочно: всего 5% превышают 60 часов. Медли в большинстве своем выбирают 20–35 часов (53%). Сеньоры чаще превышают норму: 40% работают 45-60 часов, еще 39% - более 60 часов.

По специальностям наиболее перегружены софт инженеры (52% работают более 60 часов). Для геймдизайнеров это исключение только один опрошенный выбрал такой ответ.

Бронирование во время войны

На вопрос о бронировании ответили только 44,5% респондентов (мужчины 25–60 лет). Среди них 5% имеют бронь, преимущественно это senior и middle (47%), еще 25% - тимлиды и только один джун.

Кроме того, 6% имеют отсрочку из-за обучения, состояния здоровья или семейных обстоятельств. По типу компаний: 75% броней в продукте, 17% в аутсорсе, только 1 в аутстафе и 2 в стартапах.

Овертаймы и зарплаты

33% разработчиков вообще не овертаймят. Чаще это middle (35%) и senior (30%).

В то же время 28% работают сверхурочно без дополнительной оплаты.

Среди джунов таких 33%, среди медлей – 27%, среди сеньоров – 24%, среди тимлидов – 30%.

Что касается зарплат: 79% получают деньги вовремя, только 1,5% имеют регулярные задержки. В стартапах задержек нет вообще. Больше проблем с выплатами — в продуктовых компаниях, хотя и там 86% работников отметили стабильность выплат.

Бонусы и инвестиции

Бонусы получают:

25% инженеров,

34% тестировщиков,

21% художников и аниматоров,

17% геймдизайнеров.

Среди получающих бонусы: 10% имеют ежегодные $4000, еще 10% — $2000, 9% — $1000.

Квартальные бонусы чаще всего составляют $1000, а месячные – $100, $200 или $500.

В сфере инвестиций первое место занимают донаты на ВСУ. Кроме того, 35% инвестируют в здоровье и спорт, 26% — в самообразование, 26% — в помощь близким.

Заметим, что за три года войны общее количество сотрудников в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уменьшилось на 20 тысяч. На половину снизилась украинская команда NIX и Grid Dynamics Group, а EPAM сократилась на 31%.