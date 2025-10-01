Портрет геймдев-спеціаліста 2025: які зарплати, робота та бонуси українських розробників ігор

Український геймдев продовжує працювати і розвиватися навіть під час війни. За результатами опитування, у якому взяли участь 713 фахівців, вдалося скласти детальний портрет розробника ігор у 2025 році: від віку і зарплат — до овертаймів, бронювання та інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на dou.ua.

Хто вони — українські геймдев-спеціалісти

Серед опитаних 32% становлять жінки, а 68% — чоловіки. Медіанний вік — 30 років, при цьому наймолодшому учаснику було 17 років, а найстаршому — 53.

Більше третини респондентів мають освіту у галузі комп’ютерних наук. На другому місці — гуманітарні спеціальності, далі — інші технічні напрямки. Без вищої освіти — близько 5%.

Традиційно найбільше анкет надійшло від софтвер інженерів, далі йдуть тестувальники, художники та аніматори, а також геймдизайнери.

За географією, найбільше спеціалістів представляють шість ключових міст України. Ще 20% живуть у менших містах, а 15% перебувають за кордоном.

Які позиції найпоширеніші

Більшість респондентів працюють на рівні middle (35%), значну частку становлять senior (25%). Ще по 10% — це junior та team/tech lead.

Окрім цього, 6% віднесли себе до менеджерів, а 2% — до архітекторів. Цікаво, що CEO в опитуванні було майже 2%, а от інтернів — лише 0,2%.

Work-life balance та витрати

Щодо балансу між роботою і життям, то 41% опитаних відповіли "нормальний, але є куди покращувати". Найчастіше таку відповідь давали саме middle-спеціалісти. "Хорошим" баланс називають 17%, а "ідеальним" — лише 4%.

Англійську мову взагалі не знають майже 0,5%, на рівні elementary — 2%, pre-intermediate — 10%. Решта володіють нею краще.

У фінансовому плані понад 51% заробляють більше, ніж витрачають. Водночас 31% витрачають стільки ж, скільки заробляють, а 15% витрачають більше, ніж заробляють. Серед останніх більшість — це middle (56%), тоді як джуни становлять 23%, а сеньйори — 21%.

Де працюють і скільки заробляють

Найбільше спеціалістів працюють у продуктових компаніях, далі — в аутсорсингових та аутстафінгових студіях.

Медіанні зарплати за типами компаній:

$3250 — у продуктових компаніях ;

$3000 — в аутстафі ;

$2125 — в аутсорсі ;

$2800 — у стартапах .



Віддалена чи офісна робота

Більшість респондентів працюють віддалено.

У продуктових студіях 65% повністю віддалено, ще 18% здебільшого віддалено. В аутсорсі показники ще вищі: 75% — повністю віддалено, 12% — переважно віддалено. В стартапах — понад 90% віддалено.

Робочий тиждень

Найпоширеніший графік — 35–45 годин на тиждень (59%).

Джуни рідко працюють понаднормово: лише 5% перевищують 60 годин. Мідли здебільшого обирають 20–35 годин (53%). Сеньйори частіше перевищують норму: 40% працюють 45–60 годин, ще 39% — понад 60 годин.

За спеціальностями найбільше перевантажені софтвер інженери (52% працюють понад 60 годин). Для геймдизайнерів це виняток — лише один опитаний обрав таку відповідь.

Бронювання під час війни

На питання про бронювання відповіли лише 44,5% респондентів (чоловіки віком 25–60 років). Серед них 5% мають бронь, переважно це senior і middle (47%), ще 25% — тімліди, і лише один джун.

Крім того, 6% мають відстрочку через навчання, стан здоров’я чи сімейні обставини. За типом компаній: 75% броней у продукті, 17% — в аутсорсі, лише 1 в аутстафі та 2 у стартапах.

Овертайми та зарплати

33% розробників взагалі не овертаймлять. Найчастіше це middle (35%) і senior (30%).

Водночас 28% працюють понаднормово без додаткової оплати.

Серед джунів таких 33%, серед мідлів — 27%, серед сеньйорів — 24%, серед тімлідів — 30%.

Щодо зарплат: 79% отримують гроші вчасно, лише 1,5% мають регулярні затримки. У стартапах затримок немає взагалі. Найбільше проблем із виплатами — у продуктових компаніях, хоча й там 86% працівників зазначили стабільність виплат.

Бонуси та інвестиції

Бонуси отримують:

25% інженерів,

34% тестувальників,

21% художників та аніматорів,

17% геймдизайнерів.

Серед тих, хто отримує бонуси: 10% мають щорічні $4000, ще 10% — $2000, 9% — $1000.

Квартальні бонуси найчастіше становлять $1000, а місячні — $100, $200 або $500.

У сфері інвестицій перше місце займають донати на ЗСУ. Крім цього, 35% інвестують у здоров’я та спорт, 26% — у самоосвіту, 26% — у допомогу близьким.

Зауважимо, що за три роки війни загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаніях України зменшилася на 20 тисяч. На половину зменшилася українська команда NIX та Grid Dynamics Group, а EPAM скоротилася на 31%.