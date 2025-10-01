- Категорія
-
Портрет геймдев-спеціаліста 2025: які зарплати, робота та бонуси українських розробників ігор
Український геймдев продовжує працювати і розвиватися навіть під час війни. За результатами опитування, у якому взяли участь 713 фахівців, вдалося скласти детальний портрет розробника ігор у 2025 році: від віку і зарплат — до овертаймів, бронювання та інвестицій.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на dou.ua.
Хто вони — українські геймдев-спеціалісти
Серед опитаних 32% становлять жінки, а 68% — чоловіки. Медіанний вік — 30 років, при цьому наймолодшому учаснику було 17 років, а найстаршому — 53.
Більше третини респондентів мають освіту у галузі комп’ютерних наук. На другому місці — гуманітарні спеціальності, далі — інші технічні напрямки. Без вищої освіти — близько 5%.
Традиційно найбільше анкет надійшло від софтвер інженерів, далі йдуть тестувальники, художники та аніматори, а також геймдизайнери.
За географією, найбільше спеціалістів представляють шість ключових міст України. Ще 20% живуть у менших містах, а 15% перебувають за кордоном.
Які позиції найпоширеніші
Більшість респондентів працюють на рівні middle (35%), значну частку становлять senior (25%). Ще по 10% — це junior та team/tech lead.
Окрім цього, 6% віднесли себе до менеджерів, а 2% — до архітекторів. Цікаво, що CEO в опитуванні було майже 2%, а от інтернів — лише 0,2%.
Work-life balance та витрати
Щодо балансу між роботою і життям, то 41% опитаних відповіли "нормальний, але є куди покращувати". Найчастіше таку відповідь давали саме middle-спеціалісти. "Хорошим" баланс називають 17%, а "ідеальним" — лише 4%.
Англійську мову взагалі не знають майже 0,5%, на рівні elementary — 2%, pre-intermediate — 10%. Решта володіють нею краще.
У фінансовому плані понад 51% заробляють більше, ніж витрачають. Водночас 31% витрачають стільки ж, скільки заробляють, а 15% витрачають більше, ніж заробляють. Серед останніх більшість — це middle (56%), тоді як джуни становлять 23%, а сеньйори — 21%.
Де працюють і скільки заробляють
Найбільше спеціалістів працюють у продуктових компаніях, далі — в аутсорсингових та аутстафінгових студіях.
Медіанні зарплати за типами компаній:
- $3250 — у продуктових компаніях;
- $3000 — в аутстафі;
- $2125 — в аутсорсі;
-
$2800 — у стартапах.
Віддалена чи офісна робота
Більшість респондентів працюють віддалено.
У продуктових студіях 65% повністю віддалено, ще 18% здебільшого віддалено. В аутсорсі показники ще вищі: 75% — повністю віддалено, 12% — переважно віддалено. В стартапах — понад 90% віддалено.
Робочий тиждень
Найпоширеніший графік — 35–45 годин на тиждень (59%).
Джуни рідко працюють понаднормово: лише 5% перевищують 60 годин. Мідли здебільшого обирають 20–35 годин (53%). Сеньйори частіше перевищують норму: 40% працюють 45–60 годин, ще 39% — понад 60 годин.
За спеціальностями найбільше перевантажені софтвер інженери (52% працюють понад 60 годин). Для геймдизайнерів це виняток — лише один опитаний обрав таку відповідь.
Бронювання під час війни
На питання про бронювання відповіли лише 44,5% респондентів (чоловіки віком 25–60 років). Серед них 5% мають бронь, переважно це senior і middle (47%), ще 25% — тімліди, і лише один джун.
Крім того, 6% мають відстрочку через навчання, стан здоров’я чи сімейні обставини. За типом компаній: 75% броней у продукті, 17% — в аутсорсі, лише 1 в аутстафі та 2 у стартапах.
Овертайми та зарплати
33% розробників взагалі не овертаймлять. Найчастіше це middle (35%) і senior (30%).
Водночас 28% працюють понаднормово без додаткової оплати.
Серед джунів таких 33%, серед мідлів — 27%, серед сеньйорів — 24%, серед тімлідів — 30%.
Щодо зарплат: 79% отримують гроші вчасно, лише 1,5% мають регулярні затримки. У стартапах затримок немає взагалі. Найбільше проблем із виплатами — у продуктових компаніях, хоча й там 86% працівників зазначили стабільність виплат.
Бонуси та інвестиції
Бонуси отримують:
- 25% інженерів,
- 34% тестувальників,
- 21% художників та аніматорів,
- 17% геймдизайнерів.
Серед тих, хто отримує бонуси: 10% мають щорічні $4000, ще 10% — $2000, 9% — $1000.
Квартальні бонуси найчастіше становлять $1000, а місячні — $100, $200 або $500.
У сфері інвестицій перше місце займають донати на ЗСУ. Крім цього, 35% інвестують у здоров’я та спорт, 26% — у самоосвіту, 26% — у допомогу близьким.
Зауважимо, що за три роки війни загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаніях України зменшилася на 20 тисяч. На половину зменшилася українська команда NIX та Grid Dynamics Group, а EPAM скоротилася на 31%.