После индексации пенсий средняя выплата в Украине превысила 7 тысяч гривен

С 1 марта 2026 года в Украине проведена индексация пенсионных и страховых выплат в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года №236.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.

Повышение производилось для пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года включительно. По результатам перерасчета минимальный размер увеличения составил 100 гривен, максимальный достиг 2595 гривен.

По оперативным данным, индексация охватила около 9,5 миллионов человек. В среднем размер повышения составил 648,93 гривны. После проведенных перерасчетов средняя пенсия в марте 2026 года составляет 7137,26 гривны.

В Пенсионном фонде отмечают, что индексация является частью ежегодного механизма повышения социальных стандартов и направлена на частичную компенсацию инфляционных процессов и сохранение покупательной способности пенсионеров.

Кому не повысили пенсию с 1 марта

С 1 марта повышение пенсий не коснулось отдельных категорий:

без изменений останутся выплаты прокурорам;

судьям в отставке;

пенсионерам, получающим максимальную пенсию (25 950 грн);

пенсионерам, чьи пенсии ранее были доведены до минимального гарантированного уровня.

Ранее Улютин сообщал, что правительство работает над пенсионной реформой, обеспечивающей более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.