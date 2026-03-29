Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Після індексації пенсій середня виплата в Україні перевищила 7 тисяч гривень

Після індексації пенсій середня виплата в Україні перевищила 7 тисяч гривень / Shutterstock

З 1 березня 2026 року в Україні проведено індексацію пенсійних і страхових виплат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України.

Підвищення здійснювалося для пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року включно. За результатами перерахунку мінімальний розмір збільшення становив 100 гривень, максимальний досяг 2 595 гривень.

За оперативними даними, індексація охопила близько 9,5 мільйона осіб. У середньому розмір підвищення склав 648,93 гривні. Після проведених перерахунків середня пенсія в березні 2026 року становить 7 137,26 гривні.

У Пенсійному фонді зазначають, що індексація є частиною щорічного механізму підвищення соціальних стандартів і спрямована на часткову компенсацію інфляційних процесів та збереження купівельної спроможності пенсіонерів.

Кому не підвищили пенсію з 1 березня

З 1 березня підвищення пенсій не торкнулосяся окремих категорій:

  • без змін залишаться виплати прокурорам; 
  • суддям у відставці; 
  • пенсіонерам, які отримують максимальну пенсію (25 950 грн); 
  • пенсіонерам, чиї пенсії раніше вже були доведені до мінімального гарантованого рівня.

Раніше Улютін повідомляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко