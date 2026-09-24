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После ночной атаки РФ в Киеве приостановили движение Kyiv City Express и части наземного транспорта

Kyiv City Express приостановил движение после атаки на Киев
Kyiv City Express приостановил движение после атаки на Киев / Википедия

В Киеве утром 24 сентября из-за последствий ночной российской атаки временно приостановили движение Kyiv City Express, а также автобуса №9 и трамваев №14 и №15. Кольцевая электричка остановила движение из-за повышенной воздушной угрозы, наземный транспорт из-за перекрытия ул. Николая Василенко.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях было приостановлено в 6:13 из-за повышенной воздушной угрозы для столицы.

По состоянию на 7:47 также не курсировали автобус №9 и трамваи №14 и №15 из-за перекрытия движения транспорта по ул. Николая Василенко.

Последствия ночной атаки на Киев

В результате атаки в столице погибли два человека, еще шестеро пострадали. Четырех раненых госпитализировали.

В Днепровском районе обломки упали на территории частных усадеб и возле жилых домов. В одном из частных домов произошло разрушение.

В Подольском районе обломки ракеты упали на парковку возле роддома. В медучреждении повреждены окна и часть фасада, также пострадал расположенный рядом клинико-диагностический центр.

В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть дороги.

Прошедшая российская атака также повлияла на железнодорожное сообщение: из-за нее задерживаются пассажирские поезда, а часть рейсов отстает от графика на несколько часов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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