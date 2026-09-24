Після нічної атаки РФ у Києві призупинили рух Kyiv City Express і частина наземного транспорту

У Києві вранці 24 вересня через наслідки нічної російської атаки тимчасово призупинили рух Kyiv City Express, а також автобуса №9 і трамваїв №14 та №15. Кільцева електричка зупинила рух через підвищену повітряну загрозу, наземний транспорт — через перекриття вул. Миколи Василенка.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках було призупинено о 6:13 через підвищену повітряну загрозу для столиці.

Станом на 7:47 також не курсували автобус №9 і трамваї №14 та №15 через перекриття руху транспорту на вул. Миколи Василенка.

Наслідки нічної атаки на Київ

Унаслідок атаки в столиці загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували.

У Дніпровському районі уламки впали на території приватних садиб і біля житлових будинків. В одному з приватних будинків сталися руйнування.

У Подільському районі уламки ракети впали на парковку біля пологового будинку. У медзакладі пошкоджені вікна та частина фасаду, також постраждав розташований поруч клініко-діагностичний центр.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги.

Додамо, минула російська атака також вплинула на залізничне сполучення: через неї затримуються пасажирські поїзди, а частина рейсів відстає від графіка на кілька годин.