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Після нічної атаки РФ у Києві призупинили рух Kyiv City Express і частина наземного транспорту
У Києві вранці 24 вересня через наслідки нічної російської атаки тимчасово призупинили рух Kyiv City Express, а також автобуса №9 і трамваїв №14 та №15. Кільцева електричка зупинила рух через підвищену повітряну загрозу, наземний транспорт — через перекриття вул. Миколи Василенка.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.
Рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках було призупинено о 6:13 через підвищену повітряну загрозу для столиці.
Станом на 7:47 також не курсували автобус №9 і трамваї №14 та №15 через перекриття руху транспорту на вул. Миколи Василенка.
Наслідки нічної атаки на Київ
Унаслідок атаки в столиці загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували.
У Дніпровському районі уламки впали на території приватних садиб і біля житлових будинків. В одному з приватних будинків сталися руйнування.
У Подільському районі уламки ракети впали на парковку біля пологового будинку. У медзакладі пошкоджені вікна та частина фасаду, також постраждав розташований поруч клініко-діагностичний центр.
У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги.
Додамо, минула російська атака також вплинула на залізничне сполучення: через неї затримуються пасажирські поїзди, а частина рейсів відстає від графіка на кілька годин.